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الرئيسية | خارج الحدود | مقهى "الشيشة" ممنوع على الرجال في ألمانيا

مقهى "الشيشة" ممنوع على الرجال في ألمانيا

مقهى "الشيشة" ممنوع على الرجال في ألمانيا
هسبريس - د.ب.أ
الاثنين 03 شتنبر 2018 - 21:50

يمنع مقهى جديد للنرجيلة ( الشيشة) في ضاحية كروتسبرغ في برلين دخول الرجال دون استثناءات. حتى مالكه محمد أرميح لا تطأ قدماه المقهى خلال ساعات العمل.

وفي ضاحية كروتسبرغ الشهيرة بوجود عدد كبير من السكان العرب والأتراك والشوارع التي يملؤها دخان الشيشة، يرمي مقهى "ليدي هوكا" إلى توفير مساحة يمكن للنساء الجلوس فيها ويشربن النرجيلة دون مضايقات.

ويقول مالك المقهى إنه استلهم الفكرة من شقيقاته الثلاث. ويضيف: "غالبا ما كن يشتكين من أن الرجال يحدقن فيهن وكن يبحثن عن مكان يكن فيه مع أنفسهن".

وهن لسن الوحيدات؛ حيث يتم حجز الستين مقعدا الموجودين في المقهى عن آخرها في نهاية الأسبوع. وتقول شاناي التي تعمل المقهى: "الكثير من النساء يحجزن مكانا قبلها بأسبوع".

لا تروق فكرة "ليدي هوكا" للنساء المسلمات فحسب اللائي يمكن أن يخلعن حجابهن بمجرد الوصول لهذا المقهى. فيقول أرميح: "تأتي نساء من جنسيات كثيرة إليها مثل الألمان والبريطانيين".

وتقول الرابطة الألمانية للفنادق والمطاعم إن نهج النساء فقط اتجاه آخذ في النمو. وتقول المتحدثة باسم الرابطة شتيفاني هيكل: "تركز المزيد والمزيد من الشركات الصغيرة على مجموعات محددة من الزبائن أو على أساليب معينة وتطوير العروض المستهدفة للأشخاص من ذوي العقليات المتشابهة أو لمراحل الحياة المختلفة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - chakib الاثنين 03 شتنبر 2018 - 22:11
attention les hommes les femmes sont de plus en plus raciste envers les hommes.
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2 - أم حمزة الاثنين 03 شتنبر 2018 - 22:30
اللهم زد وبارك بحكم ان اسمه محمد يعني مسلم فهو يعرف ان الاختلاط فيه مافيه من حرمة فقد راعاها الله يجازيه عن نيته
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