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الرئيسية | خارج الحدود | عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
هسبريس - متابعة
الاثنين 03 شتنبر 2018 - 13:27

اقتحمت مجموعات من المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الاثنين، ساحات المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

وقال مدير عام دائرة الأوقاف الاسلامية العامة وشؤون المسجد الأقصى بالقدس الشيخ عزام الخطيب، في تصريح صحفي، إن عشرات المستوطنين المتطرفين اقتحموا، ساحات المسجد الأقصى، وسط حماية أمنية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة المدججة بالسلاح.

وأكد أن المستوطنين المقتحمين أدوا طقوسا تلموديا استفزازية وقاموا بجولات مشبوهة في باحات الأقصى وسط حالة من الغضب والغليان سادت في المكان.

وعلى صعيد آخر، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، حملة دهم واعتقالات واسعة في مناطق مختلفة بالضفة الغربية المحتلة، طالت 15 فلسطينيا.

وقال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان له، إن قوات الاحتلال اقتحمت مناطق متفرقة في مدن الخليل وبيت لحم ورام الله والبيرة وطولكرم وأحياء عدة بالقدس الشرقية المحتلة، واعتقلت المواطنين الخمسة عشر.

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