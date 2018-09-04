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كُتّاب وآراء
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إسرائيل تلوح بمهاجمة أهداف إيرانية خارج سوريا
الاثنين 03 شتنبر 2018 - 22:20
لوح وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، الاثنين، بمهاجمة أهداف إيرانية خارج سوريا.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ليبرمان قوله في مؤتمر في القدس، اليوم، "نحن لا نحصر أنفسنا فقط بالأراضي السورية ويجب أن يكون هذا واضحا"، مضيفا " نحن نتعامل مع كل تهديد إيراني أيا كان مصدره".
وكانت إسرائيل أقرت في الأشهر الماضية مهاجمة عدد من الأهداف الإيرانية في سوريا، بينما يصر المسؤولون الإسرائيليون على منع ما أسموه " التموضع الإيراني" على الأراضي السورية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (2)
1 - زكرياء المغربي الاثنين 03 شتنبر 2018 - 23:01
الكيان الصهيوني المحتل يلوح باستهداف أهداف إيرانية خارج سوريا اي العراق
2 - لعمامري عيسى الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 00:01
أنا لا أضن الصهاينة يضربون إيران لأنهم لا يتحملون التبعات إن قوات الرمان مستعدة أن يفعل ذالك لأجلهم لكن الرومان ليسوا مجبرين على فعل ذالك لأنهم يفضلون أن يفعل الأعراب ذالك
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