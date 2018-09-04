24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3107:0013:3217:0219:5421:11
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. حماة المستهلكين يحذرون من لوازم مدرسية مسرطنة في المغرب (5.00)

  2. مركز يطالب بشرطة التعليم لمراقبة القطاع الخاص (5.00)

  3. التراجع الجامعي والأكاديمي (5.00)

  4. ماني ينظف حمام مسجد (5.00)

  5. حزب يطالب بالتحقيق في حادث غرق بالصخيرات (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | إسرائيل تلوح بمهاجمة أهداف إيرانية خارج سوريا

إسرائيل تلوح بمهاجمة أهداف إيرانية خارج سوريا

إسرائيل تلوح بمهاجمة أهداف إيرانية خارج سوريا
هسبريس - متابعة
الاثنين 03 شتنبر 2018 - 22:20

لوح وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، الاثنين، بمهاجمة أهداف إيرانية خارج سوريا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ليبرمان قوله في مؤتمر في القدس، اليوم، "نحن لا نحصر أنفسنا فقط بالأراضي السورية ويجب أن يكون هذا واضحا"، مضيفا " نحن نتعامل مع كل تهديد إيراني أيا كان مصدره".

وكانت إسرائيل أقرت في الأشهر الماضية مهاجمة عدد من الأهداف الإيرانية في سوريا، بينما يصر المسؤولون الإسرائيليون على منع ما أسموه " التموضع الإيراني" على الأراضي السورية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - زكرياء المغربي الاثنين 03 شتنبر 2018 - 23:01
الكيان الصهيوني المحتل يلوح باستهداف أهداف إيرانية خارج سوريا اي العراق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
2 - لعمامري عيسى الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 00:01
أنا لا أضن الصهاينة يضربون إيران لأنهم لا يتحملون التبعات إن قوات الرمان مستعدة أن يفعل ذالك لأجلهم لكن الرومان ليسوا مجبرين على فعل ذالك لأنهم يفضلون أن يفعل الأعراب ذالك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.