إسرائيل تلوح بمهاجمة أهداف إيرانية خارج سوريا

هسبريس - متابعة

لوح وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان، الاثنين، بمهاجمة أهداف إيرانية خارج سوريا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ليبرمان قوله في مؤتمر في القدس، اليوم، "نحن لا نحصر أنفسنا فقط بالأراضي السورية ويجب أن يكون هذا واضحا"، مضيفا " نحن نتعامل مع كل تهديد إيراني أيا كان مصدره".

وكانت إسرائيل أقرت في الأشهر الماضية مهاجمة عدد من الأهداف الإيرانية في سوريا، بينما يصر المسؤولون الإسرائيليون على منع ما أسموه " التموضع الإيراني" على الأراضي السورية.