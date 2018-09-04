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إسرائيل تصادر 1800 كتاب من معتقلين فلسطينيين
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 01:05
قال رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، الاثنين، إن السلطات الإسرائيلية صادرتة 1800 كتاب من معتقلين فلسطينيين، في خطوة وصفها بمحاولة التضييق على المعتقلين.
وأضاف "فارس" في بيان صحفي، إن إدارة المعتقلات "بدأت بتنفيذ سياسة الأرض المحروقة بالتضييق على المعتقلين، والتي جاءت بتوصيات من وزير الأمن الداخلي".
وحذر رئيس نادي الأسير من خطورة الوضع في السجون الإسرائيلية، مشيرا إلى أن "إسرائيل" لم تتوقف يوماً عن سلب حقوق المعتقلين.