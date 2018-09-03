بريطانيا تحذر من تهديد إرهابي محتمل في أوروبا

هسبريس - متابعة

حذّرت وزارة الدفاع البريطانية، من تهديد إرهابي محتمل في المملكة المتحدة، وأوروبا الغربية، مصدره مقاتلي تنظيم داعش في أفغانستان.

وقال غافين ويليامسون، وزير الدفاع البريطاني، إن "مقاتلي داعش في أفغانستان ما زالوا يشكلون تهديدًا لاحتمال تنفيذهم هجمات في المملكة المتحدة، وأوروبا الغربية، في ظل تواصلهم مع خلاية نائمة هناك".

وشدّد الوزير في تصريح لقناة سكاي نيوز البريطانية، بمدينة مزار شريف الأفغانية، على ضرورة اتخاذ المملكة المتحدة إجراءً لمنع وقوع أي هجمات.

وأضاف: "ما نراه هو تهديد حقيقي تجاه بريطانيا من قبل تلك التنظيمات، وعلينا أن نتحرك لضمان عدم وقوع هجمات في المستقبل كتلك التي شهدناها في مانشستر".

وقال وليامسون، الذي يزور أفغانستان لزيارة القوات البريطانية المتمركزة فيها: "إننا نرى باستمرار الجماعات الإرهابية التي تعمل هنا في أفغانستان، ونرى أدلة على صلاتها، ليس فقط بالمملكة المتحدة بل بكل أوروبا".

يشار إلى أن المملكة المتحدة شهدت العام الماضي هجمات إرهابية في مدينتي لندن ومانشستر، راح ضحيتها 36 قتيلًا.