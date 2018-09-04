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الرئيسية | خارج الحدود | الريال الإيراني يتهاوى إلى 130 ألفًا مقابل الدولار

الريال الإيراني يتهاوى إلى 130 ألفًا مقابل الدولار

الريال الإيراني يتهاوى إلى 130 ألفًا مقابل الدولار
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 05:15

هبط الريال الإيراني في تعاملات الإثنين، إلى 130 ألف ريال/ دولار واحد، نزولًا من 117 ألفًا في ختام تعاملات يوم الأحد في السوق الموازية للعملة (السوداء).

وبحسب موقع "بونباست" المختص بحركة سوق الصرف في السوق الموازية داخل إيران، بلغ سعر اليورو اليوم 148 ألف ريال.

ويبلغ سعر الريال في السوق الرسمية، نحو 42.9 ألف ريال/ دولار.

وارتفعت حدة المخاطر الاقتصادية التي يعاني منها اقتصاد إيران، منذ ماي الماضي، عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.

وفي 6 غشت الماضي، أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية على طهران، مرتبطة بصادرات وواردات بعض السلع، والحركات المالية.

ولم تنجح مساعي البنك المركزي في إيران، احتواء تسارع هبوط العملة، أبرزها منع محال الصرافة من بيع العملة في السوق المركزية، وإقالة محافظ البنك المركزي وتعيين آخر.

وفي 25 يوليوز الفائت، صادق مجلس الوزراء الإيراني، على تعیین "عبد الناصر همتي" محافظا للبنك المركزي الایراني، بديلًا للمحافظ السابق "ولي الله سیف".

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