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كُتّاب وآراء
سانشيز يستبعد إجراء استفتاء حول انفصال كتالونيا
قال رئيس حكومة إسبانيا الاشتراكي بدرو سانشيز إنه قد يمكن اجراء استفتاء في إقليم كتالونيا حول آلية حكمه الذاتي الجديدة وتحسين حكومته ولكن ليس بشأن تقرير مصيره.
وأصر سانشيز في مقابلة مع إذاعة "كادينا سير" على ضرورة الإبقاء على حوار سياسي في كتالونيا الذي تراهن حكومته الحالية على عملية انفصالية حاولت القيام بها العام السابق بشكل آحادي.
وأكد سانشيز على عدم نيته تفعيل قانون حل الحكومة المحلية للإقليم مثلما فعل سلفه ماريانو راخوي في 2017 بعدما صدق البرلمان الكتالوني بشكل غير قانوني على إعلان الانفصال وهو الاجراء الذي دعمه الحزب الاشتراكي حينما كان في صفوف المعارضة.
وبالرغم من ذلك شدد على أنها "آلية شرعية ودستورية لاستعادة الشرعية في كتالونيا وإذا لزم الأمر "ستلجأ الحكومة لها مرة أخرى".
وأبرز أن التصويت في كتالونيا يجب أن يدور حول تقوية الحكومة الذاتية للإقليم ولكن ليس حول انفصاله أو تقرير مصيره.
كما عبّر سانشيز عن معارضته لشتى أنواع رموز التفرقة في إشارة إلى الشارات الصفراء المنتشرة في شوارع وأبنية كتالونيا التي ترمز للانفصاليين والتي بالأيام الأخيرة يقوم معارضون للانفصال بإزالتها.