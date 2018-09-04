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الرئيسية | خارج الحدود | فرنسا تطلق "يانصيب" لإنقاذ التراث التاريخي المهدد

فرنسا تطلق "يانصيب" لإنقاذ التراث التاريخي المهدد

فرنسا تطلق "يانصيب" لإنقاذ التراث التاريخي المهدد
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 02:10

أطلقت فرنسا مسابقة "يانصيب" جديدة ستخصص حصيلتها كاملة، حيث تسعى لجمع نحو 18 مليون يورو، لإنقاذ التراث التاريخي المهدد.

وطرحت الحكومة، من خلال الشركة العامة لليانصيب (الألعاب الفرنسية)، تذاكر خدش بصور بعض الآثار التي بحاجة إلى تدخل من أجل الحفاظ عليها، للبيع.

وقامت بعثة خاصة برئاسة المذيع التلفزيوني المعروف ستيفان بيرن، الصديق الشخصي للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمتخصص في تاريخ التيجان الأوروبية، باختيار الآثار.

وتم التعرف على 270 أثرا من التراث الفرنسي في حالة تدهور وبحاجة إلى تدخل.

وبجانب لعبة الخدش، التي تبلغ تكلفتها 15 يورو وتسمح بالفوز بجائزة تصل قيمتها حتى 1.5 مليون، تعرض الشركة تذاكر يانصيب تكلفتها 3 يورو وسيتم السحب عليها يوم 14 من الشهر الجاري، بجائزة تبلغ 13 مليون يورو.

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