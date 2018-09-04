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خبيرة أممية تنتقد تعريف موقع "فيسبوك" للإرهاب

خبيرة أممية تنتقد تعريف موقع "فيسبوك" للإرهاب
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 02:42

انتقدت خبيرة الأمم المتحدة في حماية حقوق الإنسان في مجال مكافحة الإرهاب، فيونوالا ني أولاين، شبكة "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي لاستخدامها تعريفا واسعا للإرهاب الذي في بعض البلاد يمكن أن يشمل معارضين سياسيين.

وقالت إن "استخدام تعريف واسع للإرهاب هو أمر على وجه الخصوص مقلق لأن هناك بعض الحكومات تريد وصمه بشتى الأشكال على الفصائل المعارضة سواء كانت سلمية أو عنيفة".

وأوضحت أن التعريف الذي تستخدمه الشبكة الاجتماعية يتساوى مع جميع الجماعات غير الحكومية التي تستخدم العنف لتحقيق أهدافها مع التنظيمات الإرهابية.

وبالنسبة لها، فإن استخدام تعريف عام وغير دقيق لتنظيم الولوج إلى الشبكة واستخدامها قد يكون تمييزي ويؤدي إلى رقابة بدون عقل أو رفض استخدام خدماتها.

وكتبت الخبيرة خطابا لمؤسس والرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك" مارك زوكربرج والتي عبرت فيها عن قلقها إزاء ما اعتبرته غياب لحقوق الإنسان في إدارة الولوج واستخدام الشبكة الاجتماعية.

وتطبق الشبكة سياسة تمنع الإرهابيين من استخدام خدماتها حيث وفقا للخبيرة أنه من أجل ذلك تلجأ الشبكة إلى تكنولوجيا الرصد وتوظيف فرق لرصد المحتويات وإزالتها.

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