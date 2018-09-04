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كُتّاب وآراء
محكمة الشريعة تجلد مثليتين دون حضور في ماليزيا
تم جلد سيدتين اعترفتا بأنهما مثليتين ست جلدات في محكمة الشريعة العليا بولاية ترينجانو بشمال شرق ماليزيا اليوم الاثنين.
وتم تنفيذ العقوبة دون وجود حضور، بعدما أصدر القاضي الحكم أمام نحو 150 شاهدا.
وجرى تغريم السيدتين (22 عاما) و (23 عاما) 3300 رينجيت( 806 دولار) بالإضافة إلى الجلد ست جلدات.
وقد تم إرجاء الجلد، الذي كان من المقرر أن يتم في 28 غشت الماضي، لكي يتم تنفيذه اليوم لأسباب فنية.
وقال أمين المحكمة ماليك وان صديق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)"سلطة المحكمة منصوص عليها في دستور ولاية ترينجانو، قوانين الشريعة تتيح معاقبة النساء، يتم تعليمهن فقط وليس تعذيبهن".
وأعربت ثيلاجا سولاثيره، من جماعة " جاستس فور سيسترز" عن قلقها بشأن سلامة وخصوصية الفتاتين بالإضافة إلى الإهانة والصدمة التي تعرضا لها.
وقالت لـ (د.ب.ا) هاتفيا " هناك تفرقة وفجوة بين النساء المسلمات وغير المسلمات".
وأضافت" نحن قلقون بشأن تطبيق الكثير من العقوبات باسم الدين".
وأكملت" التعذيب هو التعذيب، ما حدث اليوم صادم بالتأكيد".
وأوضحت " أنه دلالة على كيفية تراجع حقوق الانسان في ماليزيا ليس فقط تجاه المثليين والسحاقيات والمتحولين ولكن جميع المواطنين".
ويذكر أن المسلمين يمثلون 60% من تعداد سكان ماليزيا البالغ 32 مليون نسمة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
غيتولدو ليكم وحدين خرين، حيت داكشي لا مفر منه فيكم فيكم،
والى كان اسلام دين الحق كيفما كتعتقدو، اوا بنيو مستشفيات و عالجو البشر، ياك داكشي غي مرض،
و لكن المثلية هي من اكثر الدلائل على خرافة الاسلام، اذن عادي نشوفو هاد العقوبات و اكثر منها غاع
الحيوان أفضل من المثالين لمدى ﻷنا حشكم ، الكﻻب والحمار وكل الحيونات ؛ الذكر مع ﻻونثاء أرجل مع رجال هذا يسمى با قاوم لوط عليه السلام.