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الرئيسية | خارج الحدود | محكمة الشريعة تجلد مثليتين دون حضور في ماليزيا

محكمة الشريعة تجلد مثليتين دون حضور في ماليزيا

محكمة الشريعة تجلد مثليتين دون حضور في ماليزيا
هسبريس - متابعة
الاثنين 03 شتنبر 2018 - 22:53

تم جلد سيدتين اعترفتا بأنهما مثليتين ست جلدات في محكمة الشريعة العليا بولاية ترينجانو بشمال شرق ماليزيا اليوم الاثنين.

وتم تنفيذ العقوبة دون وجود حضور، بعدما أصدر القاضي الحكم أمام نحو 150 شاهدا.

وجرى تغريم السيدتين (22 عاما) و (23 عاما) 3300 رينجيت( 806 دولار) بالإضافة إلى الجلد ست جلدات.

وقد تم إرجاء الجلد، الذي كان من المقرر أن يتم في 28 غشت الماضي، لكي يتم تنفيذه اليوم لأسباب فنية.

وقال أمين المحكمة ماليك وان صديق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)"سلطة المحكمة منصوص عليها في دستور ولاية ترينجانو، قوانين الشريعة تتيح معاقبة النساء، يتم تعليمهن فقط وليس تعذيبهن".

وأعربت ثيلاجا سولاثيره، من جماعة " جاستس فور سيسترز" عن قلقها بشأن سلامة وخصوصية الفتاتين بالإضافة إلى الإهانة والصدمة التي تعرضا لها.

وقالت لـ (د.ب.ا) هاتفيا " هناك تفرقة وفجوة بين النساء المسلمات وغير المسلمات".

وأضافت" نحن قلقون بشأن تطبيق الكثير من العقوبات باسم الدين".

وأكملت" التعذيب هو التعذيب، ما حدث اليوم صادم بالتأكيد".

وأوضحت " أنه دلالة على كيفية تراجع حقوق الانسان في ماليزيا ليس فقط تجاه المثليين والسحاقيات والمتحولين ولكن جميع المواطنين".

ويذكر أن المسلمين يمثلون 60% من تعداد سكان ماليزيا البالغ 32 مليون نسمة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - bouchra zago الاثنين 03 شتنبر 2018 - 23:07
الغرب مقابلنا غير حنا. زعما اي قانون عندنا راه سيء و مقلق . اوا قابلو غير بلادكم و احكامكم و خليو الدول تطبق مايناسبها هدشي لاش ترسمات الحدود...
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73
2 - ملحد الاثنين 03 شتنبر 2018 - 23:08
الدولة بنظام إسلامي والفتاتان مسلمتان أرى أنه شيئ عادي فهذا من تعاليم هذا الدين لا يجب عليه أن نتطاول عليه، لكن من النامية الإنسانية أرى أن هذا الفعل مرفوض لأنها حرتان من ناحية ميولهما وهما لم يضرا أحدا بفعله ومعقابتهم بهذا الشكل من منظوري مرفوض
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-66
3 - قنيطري الاثنين 03 شتنبر 2018 - 23:12
حيثما حل الفكر الداعشي تبلورت الهمجية. هؤلاء النسوة، هل اعتدين على أحد، هل أخللن بالحياء العام؟ كيف للدولة وللمجتمع أن يتدخل في الخصوصيات الفردية لأشخاص راشدين. عموما من بعض طبائع الإنسان الغريزية أو الحيوانية أن يستمتع بمشاهدة إنسان آخر يتلقى تعذيبا
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-82
4 - lami الاثنين 03 شتنبر 2018 - 23:12
اذن ماذا ؟هل يضنون انهم سيرجعون الى طبيعتهم وغريزتهم بالضرب لانه اصبح شيء مكتسب وخلل هرموني اظنها طريقة جد غبية
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-55
5 - bangui الاثنين 03 شتنبر 2018 - 23:15
من المحزن ان تنتهك الحقوق الطبيعية للإنسان باسم الدين هذا الذي يتدخل في السياسة وفي حياة الاشخاص وفي كل صغيرة وكبيرة...
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-44
6 - Yassine الاثنين 03 شتنبر 2018 - 23:48
و شتو واخا تجمعو مثليي العالم الاسلامي كامل و تبيدهم واحد بواحد،
غيتولدو ليكم وحدين خرين، حيت داكشي لا مفر منه فيكم فيكم،
والى كان اسلام دين الحق كيفما كتعتقدو، اوا بنيو مستشفيات و عالجو البشر، ياك داكشي غي مرض،
و لكن المثلية هي من اكثر الدلائل على خرافة الاسلام، اذن عادي نشوفو هاد العقوبات و اكثر منها غاع
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-21
7 - Touhali الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 00:04
les indices de fin de monde.
الحيوان أفضل من المثالين لمدى ﻷنا حشكم ، الكﻻب والحمار وكل الحيونات ؛ الذكر مع ﻻونثاء أرجل مع رجال هذا يسمى با قاوم لوط عليه السلام.
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-1
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