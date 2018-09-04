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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يحذر الأسد من شن "هجوم متهور"

ترامب يحذر الأسد من شن "هجوم متهور"

ترامب يحذر الأسد من شن "هجوم متهور"
هسبريس - رويترز
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 03:15

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرئيس السوري بشار الأسد وحليفته إيران وروسيا، الاثنين من شن "هجوم متهور" على محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة المسلحة قائلا إن مئات الآلاف ربما يُقتلون.

وقال ترامب على تويتر، الاثنين "سيرتكب الروس والإيرانيون خطأ إنسانيا جسيما بالمشاركة في هذه المأساة الإنسانية المحتملة. مئات الآلاف من الأشخاص ربما يُقتلون. لا تسمحوا بحدوث هذا!".

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