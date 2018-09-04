مراقبون: اختلالات لا تمس بالانتخابات في موريتانيا

هسبريس - د.ب.أ

قال مراقبو الانتخابات الموريتانية من الاتحاد الأفريقي إن الاختلالات المسجلة في اقتراع الاول من شتنبر "لا تمس من مصداقة الانتخابات الموريتانية".

وأوضح رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الافريقي وعددهم 30 مراقبا إن "الاختلالات التنظيمية التي وقفت عليها بعثة الاتحاد الافريقي لا ترقى إلى المساس بمصداقية الاقتراع ".

وأعرب رئيس البعثة باهيمي ألبير رئيس وزراء تشاد الأسبق، في تقرير تلاه خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم الاثنين في العاصمة نواكشوط، عن الأمل في أن تقبل كل الأطراف المشاركة في الانتخابات النتائج التي ستتمخض عنها ،وأن يتم طرح الخلافات والتظلمات على الهيئات القانونية المختصة.

وأوضحت البعثة أن الاقتراع كان معقدا وتم تسجيل نقص كبير في عملية الشرح للناخبين لطريقة التصويت، بالإضافة إلى تأخر بعض المكاتب في الافتتاح وعدم التحقق من الحبر اللاصق قبل إدلاء الناخب بصوته ومشاكل تنظيمية أخرى.

وضمت البعثة المراقبين من سبعة عشر بلدا افريقيا منها الجزائر وتونس والمغرب والسنغال وتشاد والكونغو الديمقراطية وملاوي وغينيا والتوغو واثيوبيا وجيبوتي ورواندا وليبيا والجابون وساحل العاج. ومن بينهم خبراء في مراقبة الانتخابات وممثلون عن المجتمع المدني الافريقي وبرلمانيون أفارقة.

وقالت البعثة إنها أقامت في موريتانيا من 27 غشت حتى اليوم وأنها أرسلت مراقبين إلى كل واحدة من محافظات موريتانيا الـ13 بمعدل فريق مراقبين لكل محافظة ، وأن مراقبتها شملت نسبة 5 في المئة من مكاتب الاقتراع على عموم التراب الموريتاني من أصل 4035 مكتبا هو مجموع المكاتب. واكدت البعثة أن الاقتراع جرى في هدوء وسلام.