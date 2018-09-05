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الرئيسية | خارج الحدود | استضافة مثليين توقف بث قناة فضائية في مصر

استضافة مثليين توقف بث قناة فضائية في مصر

استضافة مثليين توقف بث قناة فضائية في مصر
هسبريس- أ. ف. ب
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 01:10

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، الإثنين، أنه قرّر وقف بث القناة التلفزيونية الفضائية الخاصة "إل تي سي" بسبب ارتكابها "مخالفات مهنية"، من بينها ظهور مثليين في برامجها.

وقال المجلس في بيان نشره على موقعه الرسمي إنه رغم "تكرار مخالفات القناة وإصدار أكثر من عشرة قرارات بمنع بعض البرامج لفترات متتالية وتوقيع غرامات مالية، إلا أن القناة لم تمتثل لتنفيذ ميثاق الشرف الإعلامي أو المعايير المهنية".

وأضاف أن القناة "خالفت قرار المجلس بمنع ظهور الشواذ أو ترويج شعاراتهم، وكذا عدم توجيه سبّ وقذف لشخصيات، والترويج لمفاهيم وعادات مثل كيفية شم الهيروين".

وقناة "إل تي سي" هي قناة مصرية خاصة تعرض برامج رياضية وسياسية ومنوّعات، انطلقت عام 2014 لكنها ليست بين القنوات التي تحظى بقاعدة مشاهدين كبيرة.

وقرر المجلس، وفقا للبيان، "متابعة برامج القناة بعد عودتها للبث، مع التأكيد على أن هناك عقوبات أشد ستصدر حال استمرار المخالفة".

وجاء قرار المجلس بإيقاف قناة "إل تي سي" بعد يومين من نشر الجريدة الرسمية "قانون تنظيم الصحافة والإعلام" الذي يثير جدلا في البلد العربي الأكثر سكّاناً؛ إذ إنّه يسمح للمجلس المذكور بـ"متابعة كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر".

ووقف القناة ليس مرتبطاً بالقانون الجديد؛ إذ إنها ليست المرة الأولى التي يوقف فيها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بث قنوات تلفزيونية في البلاد؛ فقد سبق له أن أوقف بث العديد من القنوات أو برامج في قنوات تلفزيونية، كونه الهيئة الناظمة للإعلام في البلاد.

وبحسب التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018، فإن مصر تحتل المرتبة الـ161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا لمنظمة "مراسلون بلا حدود".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Simo الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 02:10
اعيش في كندا و لدي مجموعة من اروع الاصدقاء منهم غير مثليين و منهم مثليون يعيشون حياتا عادية و لا يشكلون اي مشكل لاي شخص لدرجة اننا لانناقش حتى هدا الموضوع . الكل حر في جسده. لا افهم لماذا العرب يتدخلون في حياة الاشخاص الفردية و يسمون من يحب شخصا اخر من جنسه فسادا. الفساد هو النفاق و الكذب و النميمة و السرقة و الرشوة و اكل اموال الفقراء و تخريب التعليم و الصحة. و هاذا لم اراه يوما في اي من اصدقائي المثليين.
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