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كُتّاب وآراء
الصين تعلن بؤرة جديدة لحمى الخنازير الإفريقية
أعلنت الصين عن بؤرة تفش جديدة لحمى الخنازير الأفريقية، وهي البؤرة الثالثة خلال يومين، وذلك في وقت ينتشر فيه المرض المعدي سريعا في أنحاء البلاد وهي أكبر منتج للحوم الخنازير في العالم.
وقالت وزارة الزراعة إنه تم اكتشاف البؤرة الجديدة في مدينة ووشي بإقليم جيانغسو بشرق البلاد والتي تبعد ساعتين بالسيارة إلى الغرب من مدينة شنغهاي. وهذه البؤرة هي الثامنة منذ اكتشاف الفيروس في البلاد قبل شهر.
وأضافت الوزارة إن البؤرة الجديدة شهدت نفوق تسعة خنازير وإصابة 12 آخرين في مزرعة كان يعيش بها 97 خنزيرا.
وقالت الحكومة في مطلع الأسبوع إنها ستغلق أسواق بيع الخنازير الحية في الأقاليم المتضررة، وفرضت حظرا على نقل الخنازير ومنتجات لحومها من هذه المناطق، وهو أقوى إجراء تتخذه حتى الآن، والذي سيكون له تداعيات على عملية التوريد.
وينتقل الفيروس عبر حشرات القراد والاتصال المباشر بين الحيوانات. ويمكن أن ينتقل أيضا عبر الغذاء الملوث والأعلاف الحيوانية والأشخاص الذين ينتقلون من مكان لآخر.
ولا توجد أي أمصال لعلاج المرض، لكنه ليس ضارا للبشر.