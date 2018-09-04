24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|07:00
|13:32
|17:02
|19:54
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إسناد جوي يطوق حريق غابة أغيل بتاونات
- مؤسسات عمومية وشركات للدولة "تتجاهلُ" تقارير "قضاة جطو"
- رصيف الصحافة: الداخلية تستعد لإحصاء ودعم الأسر المعوزة بالمملكة
- فيضان وادي اغرم امزدار
- تطلعات ساكنة وزان
مؤسسات عمومية وشركات للدولة "تتجاهلُ" تقارير "قضاة جطو" (5.00)
زياش يتوج بالحذاء الذهبي لهولندا .. ووالدته: حكيم رفع راية المغرب (5.00)
وزارة التربية: دارجة المقررات بيداغوجية .. وعيوش: تطور للمدرسة (5.00)
"وصمة عار" تدفع الممرضين إلى الاعتصام أمام مقر وزارة الصحة (5.00)
- هذه تفاصيل العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسياً في المغرب - (158)
- صحافية أمريكية تنصب فخا لوالي العيون في برنامج حول الصحراء - (135)
- الإنفاق العسكري والتجنيد الإجباري بالمغرب يؤرقان "الجار الإسباني" - (84)
- عقوبة التحرش الجنسي - (81)
- رصيف الصحافة: الداخلية تستعد لإحصاء ودعم الأسر المعوزة بالمملكة - (56)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
إنقاذ المئات من المهاجرين قبالة ساحل إسبانيا
نقلت وكالة أوروبا بريس الإسبانية للأنباء عن هيئة السلامة البحرية القول إنه تم إنقاذ أكثر من 600 مهاجر من قوارب خشبية قبالة ساحل إسبانيا.
وأفادت الوكالة في وقت متأخر من أمس الاثنين أنه تم اكتشاف وجود نحو 200 شخص من شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء على متن سبعة قوارب في مضيق جبل طارق، وتم إنقاذهم.
وتم العثور على 467 مهاجرا آخرين على متن تسعة قوارب خشبية في غرب البحر المتوسط.
ومن بين المهاجرين، الذي تم نقلهم لأقليم الاندلوس الإسباني، نساء وأطفال.
وعلى الرغم من تراجع أعداد المهاجرين الذين يصلون أوروبا وإيطاليا، إلا أن إسبانيا واليونان سجلتا ارتفاعا في أعداد المهاجرين في الفترة من يناير حتى وليوز الماضيين.