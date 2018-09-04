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الرئيسية | خارج الحدود | إنقاذ المئات من المهاجرين قبالة ساحل إسبانيا

إنقاذ المئات من المهاجرين قبالة ساحل إسبانيا

إنقاذ المئات من المهاجرين قبالة ساحل إسبانيا
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 12:39

نقلت وكالة أوروبا بريس الإسبانية للأنباء عن هيئة السلامة البحرية القول إنه تم إنقاذ أكثر من 600 مهاجر من قوارب خشبية قبالة ساحل إسبانيا.

وأفادت الوكالة في وقت متأخر من أمس الاثنين أنه تم اكتشاف وجود نحو 200 شخص من شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء على متن سبعة قوارب في مضيق جبل طارق، وتم إنقاذهم.

وتم العثور على 467 مهاجرا آخرين على متن تسعة قوارب خشبية في غرب البحر المتوسط.

ومن بين المهاجرين، الذي تم نقلهم لأقليم الاندلوس الإسباني، نساء وأطفال.

وعلى الرغم من تراجع أعداد المهاجرين الذين يصلون أوروبا وإيطاليا، إلا أن إسبانيا واليونان سجلتا ارتفاعا في أعداد المهاجرين في الفترة من يناير حتى وليوز الماضيين.

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