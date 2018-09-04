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الرئيسية | خارج الحدود | وزيرة الدفاع الألمانية تعرض خطة تحديث للجيش

وزيرة الدفاع الألمانية تعرض خطة تحديث للجيش

وزيرة الدفاع الألمانية تعرض خطة تحديث للجيش
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 14:43

أعلنت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين أنها توصلت لخطة بشأن طريقة تحديث الجيش الألماني.

وأوضحت فون دير لاين اليوم الثلاثاء لدى زيارتها في مدرسة العمليات البحرية بمدينة برمرهافن الساحلية شمالي ألمانيا أن خطة تحديث الجيش الألماني تنص على توسيع أطر التمويل خلال مراحل متعددة، موضحة أنه سيتم توفير 3ر1 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لميزانية الدفاع في عام 2019، وفي عام 2024 ستصل النسبة إلى 5ر1 بالمئة.

أضافت الوزيرة الاتحادية أنه سيتم الاستثمار في جميع القطاعات، لاسيما في المعدات الشخصية للجنود وكذلك في الرقمنة.

وقالت فون دير لاين: "بعد أوقات طويلة من الانكماش، فإننا عدنا حاليا لفترة النمو".

يشار إلى أن الوزيرة سلمت الخطة لمكتب حماية السرية بالبرلمان الألماني "بوندستاج"، حيث لا يمكن لنواب البرلمان الاطلاع عليها إلا بشروط معينة.

وتأتي هذه الخطة على خلفية مطلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لدول حلف شمال الأطلسي "ناتو" –ولاسيما ألمانيا- بالإسراع من زيادة النفقات للجيش.

وخلال القمة الماضية لحلف الأطلسي التي انعقدت في شهر يوليوز الماضي، كانت ألمانيا في محور تركيز ترامب لأنها تنفق حاليا 24ر1 بالمئة فقط من إجمالي الناتج القومي الخاص بها للدفاع ، وتعهدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بإنفاق 5ر1 بالمئة فقط من إجمالي الناتج المحلي حتى عام 2024.

يشار إلى أن هدف دول الحلف هو إنفاق 2 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لكل دولة.

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