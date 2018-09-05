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الرئيسية | خارج الحدود | مليون مواطن يغادرون دولة أوكرانيا في كل سنة

مليون مواطن يغادرون دولة أوكرانيا في كل سنة

مليون مواطن يغادرون دولة أوكرانيا في كل سنة
هسبريس - إفي
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 02:07

يغادر نحو مليون مواطن سنويا أوكرانيا بحثا عن مستقبل أفضل، ويختار الكثيرون منهم التوجه إلى روسيا رغم العداء بين البلدين، بحسب وزير الخارجية الأوكراني بافلو كليمكين.

وقال كليمكين في مقابلة مع تلفزيون (ICTV): "لدينا بالفعل وضع كارثي. نحو مليون أوكراني يرحلون من البلاد كل عام".

ويعيش نحو مليوني شخص في بولندا وثلاثة ملايين آخرين يقيمون بشكل دائم في روسيا.

وأعلن كليمكن أن الحكومة لديها "أفكارا محددة" لإعادة مواطنيها من روسيا لأنه ليس من الجيد أن يعيش واحد من كل 12 أوكراني (تعداد أوكرانيا حاليا 42 مليون شخص) في دولة تعتبرها كييف رسميا "دولة معتدية" بسبب ضمها لشبه جزيرة القرم بشكل غير قانوني ودعمها للمتمردين في شرق أوكرانيا.

وأشار إلى أنه قد يكون من بين تلك الإجراءات الحظر الكلي لنقل الركاب بين روسيا وأوكرانيا، كما أعلن منذ أسبوع وزير البنية التحتية الأوكراني، فلاديمير أوميليان.

وذكر كليمكن أن الكثير من الأوكرانيين رحلوا إلى دول الاتحاد الأوروبي منذ سريان نظام الاعفاء من التأشيرات، ولكنه أشار إلى أن عملية إعادة توزيع هجرة العمل من روسيا بطيئة للغاية.

وتخشى الحكومة الأوكرانية أن تؤدي هجرة العمال المهرة إلى الخارج إلى ضرر في الأمن الاقتصادي.

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