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إصابة العشرات في حادث صدام قطارين بجنوب إفريقيا
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 13:40
أُصيب نحو مائة شخص بجروح اليوم جراء اصطدام قطارين قرب جوهانسبرج، وفقا لوسائل الإعلام المحلية.
وأوضحت خدمات الطوارئ "ER24" في بيانها أن الجرحى "يعانون من إصابات طفيفة ومتوسطة" ولا توجد هناك إصابات خطيرة أو وفيات.
ووقع الحادث بضاحية سيلبي جنوبي بلدية جوهانسبرج.
ولم توضح المعلومات المنشورة حتى الآن عن أسباب الحادث.
وشهد البلد الأفريقي في يناير حادث سكة حديد لقى فيه 18 شخصا على الأقل مصرعهم وأصيب 250 أخرون.