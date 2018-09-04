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كُتّاب وآراء
الإليزيه: تعيين رئيس البرلمان الفرنسي وزيرا للبيئة
أعلن قصر الإليزيه في بيان اليوم الثلاثاء أن رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية(البرلمان) فرانسوا دي روجي، سوف يتولى منصب وزير البيئة .
يشار إلى أن دي روجي ،وهو من أبرز مؤيدي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ظل نائبا برلمانيا منتميا لحزب الخضر لعشرة أعوام قبل أن ينضم لحزب ماكرون الوسطي الجديد الجمهورية إلى الأمام.
ويحل دي روجي مكان وزير البيئة السابق نيكولا أولو ،عالم الإيكولوجي البارز الذي استقال على الهواء مباشرة خلال برنامج إذاعي منذ أسبوع واحد قائلا إن الحكومة لا تبذل الجهد الكافي فيما يتعلق بالقضايا البيئية .
كما تتولى بطلة السباحة الفرنسية السابقة روزانا ماراسينينو منصب وزيرة الرياضة لتحل مكان لورا فليسيل التي أعلنت استقالتها بشكل مفاجئ في وقت سابق اليوم الثلاثاء .