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كُتّاب وآراء
"اللوفر أبوظبي" يعرض الفنون الفرنسية والهولندية
أعلن متحف "اللوفر أبوظبي" عزمه تنظيم أربعة معارض عالمية، ضمن برنامجه لموسم 2018-2019 الذي يحمل عنوان "تبادُل فتفاعُل".
وقال مسؤولون في المتحف للصحفيين اليوم الثلاثاء إن الموسم الجديد للمتحف سيشهد تنظيم معرض "من وحي اليابان: رواد الفن الحديث" الذي يسلّط الضوء على الروابط بين جماليات الفن الياباني وفن الديكور الفرنسي الحديث.
كما سيتم تنظيم معرض "طرق التجارة في الجزيرة العربية" وهو معرض عالمي يقتفي أثر التراث الثقافي والأثري للسعودية بشكل خاص والجزيرة العربية بشكل عام.
وتتضمن القائمة، معرض "رامبرانت والعصر الذهبي الهولندي: مجموعة لايدن ومتحف اللوفر" الذي يقدّم أعمالا فنية من القرن السابع عشر لرامبرانت هرمنسزون فان راين وتلامذته، ومعرض "العالم بعدساتهم" بالتعاون مع متحف كي برانلي- جاك شيراك، والذي يأخذ الزائر في رحلة حول العالم من خلال أولى الصور الفوتوغرافية.
وقال محمد المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي: "سيقدم الموسم الجديد للمتحف حوارات جديدة حول الحضارات المختلفة والروابط التي تجمع فيما بينها، من خلال برنامج متنوع يتيح للزوار فرصة المشاركة فيه عن قرب، ويمكن لجميع الزوار باختلاف ثقافاتهم أن يجدوا ما يمثلهم في القطع الفنية المعروضة".
وقال مانويل راباتيه مدير المتحف: "يبيّن برنامج الموسم الجديد التزامنا بتعزيز التواصل والتبادل من خلال الفن، فيما نستمر في رسم مسار جديد للحوار الثقافي".
وأضاف "ستأخذ هذه المعارض الزوار في رحلة حول العالم ، مسلطة الضوء على التبادلات الثقافية والاجتماعية التي رسمت التفاعل البشري ما بين الحضارات، ويتميز البرنامج الثقافي بمؤتمرات وأبحاث وعروض موسيقية وفنيّة ترضي جميع الأذواق والأعمار".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
ولا جناح واحد حسب علمي للفن الذي يجسد الواقع العربي المتخلف اليوم ليكون تاريخا لعرب الغد،
هؤلاء الزوار يتأملون تحف جسدت حقبة من تاريخ أوربا وهي تباع بالملايير اليوم اكتسبت قيمتها من تاريخيتها ومن رمزيتها الدلالية على حقب مختلفة من تاريخ اوروبا. والدليل أن الاوربيين لا يقيمون لفن غيرهم من الشعوب وزنا يُذكر وهم مُحقون في ذلك.
أما اقتباس للوحات خارج مناطق تأثيرها العاطفي والثقافي فهي قطعا لن تُرى بنفس الأعين والنظر إليها بتمحيص مُصطنع لن يخرج بفائدة .
أمام لوفر دبي فرصة تاريخية لتجميع فن هذه الحقبة من مختلف الدول الاسلامية لأنها كنز حقيقي للأجيال المقبلة، التي ستحتاج لمصادر المعلومات كيف ما كانت لتقييم المرحلة. والرسم والنحت هم أرقى أدوات التعبير عن الإنسان والمشاعر والحالة الاقتصادية والسياسية للشعوب في حقب مختلفة.