توقيف مُفجر حقيبة قرب السفارة الأمريكية بالقاهرة

هسبريس - متابعة

أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة استئناف أعمالها العادية. وكانت قوات أمن مصرية قد طوقت منطقة السفارة قرب ميدان التحرير وألقت القبض على شاب اشتعلت حقيبته، التي كان يحملها "لتنفيذ عمل عدائي" حسب السلطات المصرية.

قالت وزارة الداخلية المصرية إن الشرطة ألقت القبض على شاب بعد اشتعال حقيبة كان يحملها على ظهره "لاستخدامها في عمل عدائي" بميدان سيمون بوليفار، الذي يقع بالقرب من السفارة الأمريكية القريبة من ميدان التحرير بوسط القاهرة اليوم الثلاثاء (الرابع من شتنبر 2018).

وأضافت الوزارة في بيان أن الحقيبة كانت تحتوي على مواد كيمائية قابلة للاشتعال وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشاب "يعتنق بعض الأفكار المتطرفة".