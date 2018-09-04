24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:31
|07:00
|13:32
|17:02
|19:54
|21:11
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- إسناد جوي يطوق حريق غابة أغيل بتاونات
- مؤسسات عمومية وشركات للدولة "تتجاهلُ" تقارير "قضاة جطو"
- رصيف الصحافة: الداخلية تستعد لإحصاء ودعم الأسر المعوزة بالمملكة
- فيضان وادي اغرم امزدار
- تطلعات ساكنة وزان
رصيف الصحافة: الداخلية تستعد لإحصاء ودعم الأسر المعوزة بالمملكة (5.00)
"الأسود" يخُوضون أول حصة تدريبية والجامِعة تَنتظر برنامج رونار (5.00)
وزير إسرائيلي: حلّ الدولتين "مات" والحكم الذاتي ينتظر الفلسطينيين (5.00)
- وزارة التربية: دارجة المقررات بيداغوجية .. وعيوش: تطور للمدرسة - (163)
- رصيف الصحافة: الداخلية تستعد لإحصاء ودعم الأسر المعوزة بالمملكة - (57)
- "تأخر متكرر" لطائرة البعثة يخلف إغماءات وسط حجاج مغاربة - (50)
- استدعاء العدالة الفرنسية لصحافيين مغربيين يسائل السيادة الوطنية - (46)
- الرباط تستدعي قاضي الاتصال الفرنسي احتجاجا على محاكمة صحافيين - (42)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقيف مُفجر حقيبة قرب السفارة الأمريكية بالقاهرة
أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة استئناف أعمالها العادية. وكانت قوات أمن مصرية قد طوقت منطقة السفارة قرب ميدان التحرير وألقت القبض على شاب اشتعلت حقيبته، التي كان يحملها "لتنفيذ عمل عدائي" حسب السلطات المصرية.
قالت وزارة الداخلية المصرية إن الشرطة ألقت القبض على شاب بعد اشتعال حقيبة كان يحملها على ظهره "لاستخدامها في عمل عدائي" بميدان سيمون بوليفار، الذي يقع بالقرب من السفارة الأمريكية القريبة من ميدان التحرير بوسط القاهرة اليوم الثلاثاء (الرابع من شتنبر 2018).
وأضافت الوزارة في بيان أن الحقيبة كانت تحتوي على مواد كيمائية قابلة للاشتعال وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الشاب "يعتنق بعض الأفكار المتطرفة".