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الرئيسية | خارج الحدود | شرطة مراكش تحقق في إهانة فرنسي للعلم المغربي

شرطة مراكش تحقق في إهانة فرنسي للعلم المغربي

شرطة مراكش تحقق في إهانة فرنسي للعلم المغربي
هسبريس - متابعة
الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 23:30

فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بمدينة مراكش، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إهانة العلم الوطني من طرف مواطن فرنسي مقيم بالمغرب.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بسرعة مع شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، وتداولته تطبيقات الهاتف المحمول، يظهر فيه مواطن فرنسي يبلغ من العمر 61 سنة وهو بصدد القيام بأفعال وإيحاءات تزدري العلم الوطني، وهو ما استدعى إخضاعه لبحث قضائي.

وأضاف البلاغ أنه يجري حاليا البحث والتحري حول ظروف وملابسات ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية، وتحديد خلفيات تصويرها وترويجها، وذلك في انتظار تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشرافها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - محمد الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 23:40
أقل ما يتخذ في حقه ،إذا ثبت التهمة ، الطرد و بدون رجعة.
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53
2 - فرحات الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 23:40
لاتنازل عن إهانة العالم الوطني و هل يستطيع ه هل تتسامح فرنسا لاجنبي في بلدها بإهانة عالمها
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45
3 - Mohamed الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 23:40
إذا تبث و قام بإهانة علم وطننا يجب محاسبته طبقا للقانون ...
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44
4 - امازيغ سوسي الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 23:41
شاهدت داك الفيديو واحسست بالخزي والعار كما لم احس به من قبل . اهانة علم بلد بتلك الطربفة اهانة لشعب باكمله . واتساءل هل هدا هو العلم الدين يدعون الشباب للدفاع عنه ؟ مادا سبحصل لو وقع دلك في بلد اخر ؟
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42
5 - hawaii 005 الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 23:41
أرجو من القضاء المغربي المحترم أن يطبق القانون مع هذا الشخص الفرنسي كما طبقت فرنسا قانونها مع سعد لمجرد ولا ترحمه حتى يكون عبرة لمن يعتبر ، إذا كان المغرب رخيص عندكم فهو غالي عندنا
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32
6 - أبو مهدي الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 23:44
من يهين العلم الوطني حقا هم أمثال سعد المجرد و زيد عليهم هادوك الذين يشوهون صورة المغاربة في الدول الاخرى
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12
7 - jam الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 23:56
السلام عليكم وعلي جميع المغاربة
يجب علي القضاء طرده من المغرب ومنعه من الدخول مرةاخرى للمغرب
تصوروا ان فعل احد المغاربة في فرنسا ذالك كانوا يتهموه بالارهاب وطرده من بلدهم لابد والسلام
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14
8 - Lotfi الثلاثاء 04 شتنبر 2018 - 23:59
j'ai eu l l'occasion de voir le vidéo, c est très honteux de voir le symbole de notre pays soit traité de cette façon, les autorités judiciaires ont bien fait d'ouvrir une enquête et je pense que ce monsieur doit répondre de ce qui a fait et que la loi doit être appliquer sans distinction.
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8
9 - observateur1 الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 00:00
افعال حقيرة قام بها هذا الفرنسي عديم الاخلا ق,وهو في هذا السن يجب معاقبته ومنعه من دخول المغرب مرة اخرى,هذه الطريقة اهانة لشعب باكمله,,,في الحقيقة لم اريد فتح الفديو,لمشاهدة هذه الطريقة المرضية الدي قام بها هذا السائح???
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11
10 - Kamal Deutschland الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 00:07
بٱختصار،مغادي إديرو ليه والووووو.لو العكس أي مغربي بهدل درابو فرنسي غدي إتبهدل.حيت فرنسا دايرا العز لولادها ماشي بحالنا حنا كنحكروا بعضنا.
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11 - الإمبراطور ALIMBRATORE الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 00:14
بغينا محاكمة ماشي الطرد ديالو من المغرب
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13
12 - Youssef F الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 00:26
فعلا اهان العالم الوطني يجب عليه ان يعاقب
اما الذين اهانو المغاربة وسرقوهم ونهبوهم وشردوهم وستفزوهم وكلخوهم مرضوهم مدا عنهم؟ هل من حسيب ورقيم ام لنا الله تحياتي لهسبريس دائما ادمواكبة للاخبار الحديثة
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4
13 - LMOSTAPHA الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 00:28
prison au moins une année et après la justice.
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2
14 - hicham hicham الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 00:32
تعتبر الراية المغربية أو العالم الوطني المغربي من إحدى المقدسات الملكية المغربية واللتي يمنع بتاتا المس بمقدساتها.الحكم بالسجن أو الطرد نهائيا من المملكة المغربية الشريفة
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15 - يونس الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 00:45
يجب أن يحاسب طبقا للقانون المغربي كما يجب أن تحظى هذه المتابعة بتغطية إعلامية واسعة نظراً لما فيها من خصوصية للوطن و المواطن
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0
16 - برجوق البهجاوي الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 00:56
اولا تجب محاكمة الفرنسي على ما قام به في حق الشعب المغربي والدولة.. وادانته. ثانيا . وبعد مدة الاعتقال طرده إلى فرنسا وبدون رجعة ..ليكون عبرة للآخرين الذين يرتكبون أفعالا إجرامية..
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