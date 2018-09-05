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كُتّاب وآراء
شرطة مراكش تحقق في إهانة فرنسي للعلم المغربي
فتحت المصلحة الولائية للشرطة القضائية، بمدينة مراكش، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مساء اليوم الثلاثاء، وذلك لتحديد ظروف وملابسات إهانة العلم الوطني من طرف مواطن فرنسي مقيم بالمغرب.
وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن مصالح الأمن الوطني كانت قد تفاعلت بسرعة مع شريط فيديو منشور على شبكة الأنترنت، وتداولته تطبيقات الهاتف المحمول، يظهر فيه مواطن فرنسي يبلغ من العمر 61 سنة وهو بصدد القيام بأفعال وإيحاءات تزدري العلم الوطني، وهو ما استدعى إخضاعه لبحث قضائي.
وأضاف البلاغ أنه يجري حاليا البحث والتحري حول ظروف وملابسات ارتكاب تلك الأفعال الإجرامية، وتحديد خلفيات تصويرها وترويجها، وذلك في انتظار تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة المختصة فور انتهاء إجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشرافها.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
يجب علي القضاء طرده من المغرب ومنعه من الدخول مرةاخرى للمغرب
تصوروا ان فعل احد المغاربة في فرنسا ذالك كانوا يتهموه بالارهاب وطرده من بلدهم لابد والسلام
اما الذين اهانو المغاربة وسرقوهم ونهبوهم وشردوهم وستفزوهم وكلخوهم مرضوهم مدا عنهم؟ هل من حسيب ورقيم ام لنا الله تحياتي لهسبريس دائما ادمواكبة للاخبار الحديثة