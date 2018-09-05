24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|5
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:32
|07:01
|13:31
|17:02
|19:52
|21:09
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ميناء طنجة الجديد يرسم ملامح الحداثة في وجه "عروس الشمال"
- كومان يتحسر على تفضيل مزراوي اللعب للمغرب
- تغوّل مافيات التعليم الخصوصي!
- الكتب المدرسية أداة تربوية وتعليمة يجب أن تكون في متناول الجميع!!!
- حرمة المعرفة
دراسة تربط فشل المشاريع التنموية بعدم استقرار التحالفات السياسية (5.00)
استدعاء قاضي الاتصال الفرنسي يجدد الخلاف بين الرباط وباريس (5.00)
ميناء طنجة الجديد يرسم ملامح الحداثة في وجه "عروس الشمال" (4.50)
- صعوبات تواجه إحصاء فقراء المغرب .. والحكومة تواصل دعم "البوطا" - (82)
- الحكومة تخطط لإصلاح أعطاب التعليم المغربي بـ"مدرّس المستقبل" - (82)
- ترامب يحشد الجيوش الأمريكية .. هل تكون إدلب بداية "حرب عالمية"؟ - (55)
- "اغتيال صهاينة لباها والزايدي" يجر ناشطيْن مغربيين إلى التحقيق - (55)
- رئيس مجلس النواب المغربي يتوصل باستدعاء من محكمة فرنسية - (43)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
قتلى ومئات الجرحى في أقوى إعصار يضرب اليابان منذ ربع قرن
أعلنت السلطات اليابانية، اليوم الأربعاء، أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب حوالي 340 آخرين بجروح من جرّاء الإعصار "جيبي" الذي اجتاح الثلاثاء قسماً كبيراً من الأرخبيل وخلّف أيضاً أضراراً مادية جسيمة ولا سيّما في مطار كانساي بمقاطعة أوساكا (غرب) الذي ما زال مغلقا.
وظهر الثلاثاء بدأ الإعصار "جيبي" باجتياح الأرخبيل من ساحله الغربي ترافقه رياح عاتية بلغت سرعتها القصوى الى 216 كيلومترا في الساعة وأمطار غزيرة.
واقتلعت الزوابع القوية أسقف منازل وأشجاراً وقلبت سيارات وشاحنات رأساً على عقب ودفعت سفينة شحن زنتها 2591 طنا كانت راسية في خليج أوساكا وجعلتها تصطدم بجسر بحري يؤدي إلى مطار كانساي الدولي المبني على جزيرة اصطناعية.
وأدى اصطدام السفينة بالجسر المؤدّي إلى المطار إلى تضرّر الجسر، كما أن المياه غمرت أقساماً عديدة من المطار مما دفع السلطات إلى إغلاقه. والأربعاء سيّرت السلطات عبّارات تولّت نقل المسافرين الذي احتجزوا في المطار وعددهم حوالي ثلاثة آلاف إلى مطار كوبي الواقع الى الغرب منه كي يتابعوا رحلاتهم من هناك.
وبعدما ألغت حوالي 800 رحلة جوية الثلاثاء بسبب الإعصار، أعلنت شركات الطيران أنها ستلغي الأربعاء 160 رحلة أخرى.
أما سكك الحديد التي علّقت حركة قطاراتها الثلاثاء تحسّباً فعاودت عملها بصورة شبه اعتيادية الأربعاء.
وتشهد اليابان سنوياً العديد من الأعاصير خلال فصل الصيف لكن "جيبي" تميّز عن تلك الأعاصير بقوته الشديدة التي لم يشهد الأرخبيل مثيلاً لها منذ 25 عاماً، على الرّغم من أن خسائره البشرية والمادية أتت أقل مما كان يخشى كثيرون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
اللهم احفظنا واحفظ ساءر بلاد المسلمين. امين