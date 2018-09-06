24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0113:3117:0119:5121:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. دراسة تربط فشل المشاريع التنموية بعدم استقرار التحالفات السياسية (5.00)

  2. الحق في التعليم والحماية الأممية لمبدأ المساواة والمجانية (5.00)

  3. الدخول المدرسي يتحول إلى احتفالية بتلاميذ مقاطعة يعقوب المنصور (5.00)

  4. "اليونيسف" تدخل على خط قضية خديجة ضحية الاغتصاب الجماعي (5.00)

  5. بوشتى الشارف ينفي تعذيبه (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الدنمارك تغرّم سائحة لانتهاكها "قانون النقاب"

الدنمارك تغرّم سائحة لانتهاكها "قانون النقاب"

الدنمارك تغرّم سائحة لانتهاكها "قانون النقاب"
هسبريس - متابعة
الخميس 06 شتنبر 2018 - 00:26

فرضت السلطات الدنماركية غرامة مالية على سائحة تركية منقبة، لانتهاكها "قانون النقاب"، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع غشت الماضي.

وذكر بيان صادر عن شرطة يوتلاند الغربية، الأربعاء، أن السلطات فرضت غرامة مالية قدرها ألف كرون (نحو 150 يورو) على مواطنة تركية، تبلغ من العمر 48 عاما لانتهاكها القانون المذكور، خلال زيارتها لقسم شرطة بمدينة "آرهوس" لتمديد تأشيرتها.

ووفقا للبيان، أبلغت السيدة التركية الشرطة عبر مترجمها بأنها لم تسمع بالقانون المذكور إلا أنها ستدفع الغرامة.

وأوضح البيان أن الشرطة اشترطت على السيدة التركية دفع الغرامة مقدما كونها سائحة، ثم سمحت لها بمغادرة القسم بعد دفع الغرامة والكشف عن وجهها.

يشار إلى أن البرلمان الدنماركي أقر في 31 ماي الماضي قانون حظر ارتداء النقاب في الأماكن العامة، على أن يتم فرض غرامات مالية على المخالفات، ودخل القانون حيز التنفيذ مطلع 4 غشت الماضي.

ويقدر عدد المسلمين في الدانمارك بنحو 7 بالمئة من إجمالي السكان البالغ عددهم 5.7 مليون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - سعيد وعنيد الخميس 06 شتنبر 2018 - 01:04
الطرد هو الحل، لا نريد تشويه المظهر العام الجميل للدول الأوربية، لا نريد خيمات متنقلة. لمن تريد البرقع فلتذهب الى بلاد البرقع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
2 - wood الخميس 06 شتنبر 2018 - 01:15
سائحة مسلمة يؤدي غرامة بسبب النقاب رغم انه شأني شخصي ، بينما مواطن فرنسي يتم اطلاق سراحه رغم إهانته للعلم المغربي بشكل علني و متعمد و الذي حوكم بسبب عدم رفعه نشطاء الريف ب 20 سنة سجنا ، فصدق من قال ان المغرب أجمل بلد في العالم لكن للآخرين و ليس المغاربة !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.