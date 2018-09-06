حملة أندونيسية ضد تجارة لحوم القطط والكلاب

هسبريس - إفي

طالب تحالف مجموعة المدافعين عن حقوق الحيوان حكومة إندونيسيا بامتثالها لوعدها بمنع تجارة لحوم القطط والكلاب وذلك بعدما تبين وجود أدلة على استمرار هذه التجارة في جزيرة سيليبس.

ونشرت منظمة "Dog Meat-Free Indonesia" صور ومقاطع مصورة في منتصف غشت لكلاب وقطط داخل أقفاص قبل تعرضهم للضرب والحرق في سوق "اكستريم" بتوموهون سيتي بمقاطعة سيليبيس ديل نورتي.

وقالت لولا ويبر من مؤسسة "Change for Animals" إن "الكلاب والقطط التي رأيناها في توموهون تم حرقها بموقد لحام بينما كانت على قيد الحياة (...) ويتم الأمر أمام الأطفال".

وبدأت "Dog Meat-Free Indonesia" في أواخر 2017 حملة ضد تجارة لحوم الكلاب في إندونيسيا حظت في ماي 2018 بدعم أكثر من 90 شخصية شهيرة محلية وأجنبية بينهم الممثلة الأمريكية كاميرون دياز والإيرلندي بيرس بروسنان ومقدمة البرامج الأمريكية إلين ديغينيريس.

يشار إلى أن الغالبية من أكثر من 260 مليون نسمة في إندونيسيا لا يأكلون لحوم الكلاب والقطط لكن في بعض المناطق يتم تقديمها كغذاء وقت الاحتفالات التقليدية.