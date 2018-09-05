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الرئيسية | خارج الحدود | ترامب يدير جلسة لمجلس الأمن الدولي حول إيران

ترامب يدير جلسة لمجلس الأمن الدولي حول إيران

ترامب يدير جلسة لمجلس الأمن الدولي حول إيران
هسبريس - أ.ف.ب
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 19:51

يدير الرئيس الاميركي دونالد ترامب في أواخر سبتمبر الجاري جلسة لمجلس الأمن الدولي حول إيران التي تتهمها واشنطن بزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

ومن المقرر أن تعقد هذه الجلسة التي ستكون على مستوى رؤساء الدول والحكومات في 26 سبتمبر خلال أسبوع الجمعية العامة السنوية الأمم المتحدة، بحسب ما أوضحت سفيرة الولايات المتحدة لدى المنظمة الاممية نيكي هايلي الثلاثاء.

وتابعت هايلي في مؤتمر صحافي أن ترامب سيترأس أيضا قبلها بيومين اجتماعا آخر لمجلس الأمن حول تهريب المخدرات في العالم.

وردا على سؤال عن مشاركة الرئيس الإيراني حسن روحاني في الاجتماع المقرر في 26 سبتمبر، أجابت هايلي إن ذلك سيكون "من حقه".

ومن المقرر أن يلقي روحاني كلمة أمام الجمعية العام في 25 سبتمبر بعد مداخلات لنظيريه الأميركي أو الفرنسي.

وقالت هايلي "من الصعب العثور على مكان (في العالم) حيث لا تخوض إيران نزاعاً. يجب على إيران أن تفهم أن العالم يراقب "أنشطتها "المزعزعة للاستقرار" في العالم.

ومنذ تولّي الرئيس ترامب منصبه مطلع عام 2017 باتت طهران العدوّ اللدود لواشنطن. فالولايات المتحدة تتهم إيران بالسعي الى حيازة السلاح النووي وتندد بتطويرها لقدراتها البالستية ونفوذها المتنامي في الشرق الأوسط خصوصا في سوريا واليمن والتي تعتبره سلبيا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - laaahsen الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 20:11
Trump confond les perses et les arabes !!!!
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