الصين تمنح تونس هبة بقيمة 40 مليون دولار

هسبريس - متابعة

منحت الصين هبة مالية تقدر بـ110 ملايين دينار (40 مليون دولار) لتونس بمناسبة منتدى التعاون الصيني الافريقي إضافة إلى التعهد بمشروعات أخرى تشمل البنية التحتية.

وأعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد أمام الصحفيين، الأربعاء، إثر لقائه الرئيس الصيني شي جين بينغ عن منحة صينية ستوجه لتمويل مشاريع للتنمية في المناطق الداخلية.

وقال الشاهد إن محادثاته مع الرئيس الصيني طغى عليها الجانب الاقتصادي ومعالجة العجز التجاري مع الصين، كما شملت فتح أسواق جديدة للصادرات التونسية في الصين ضمن مبادرة الحزام وطريق الحرير.

ويدرس الجانبان إنشاء خط جوي مباشر بين بيكين وتونس يتوقع أن يرفع عدد السياح الصينيين الذي بلغ 18 ألفا هذا العام كما يزيد من حجم التبادل التجاري بين البلدين.

وقال الشاهد "الصين قوة اقتصادية كبيرة ولها تجربة في المشاريع الكبرى. وتونس في حاجة لهذه المشاريع".

ووقعت تونس مع الصين مذكرة تفاهم لتشييد مشروعات في البنية التحتية وانجاز الدراسات الفنية والاقتصادية الخاصة بها خلال ستة أشهر.

وتشمل المشروعات بناء جسر يربط جزيرة جربة بتونس في الجنوب ومد خط حديدي يربط بين مدينتي قابس ومدنين في الجنوب ويمتد الى مدينة جرجيس على مسافة 140 كيلومترا.