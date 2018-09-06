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إيرلندا تخطط لمحاربة تهرب الشركات من الضرائب

إيرلندا تخطط لمحاربة تهرب الشركات من الضرائب
هسبريس - متابعة
الخميس 06 شتنبر 2018 - 04:14

وضعت الحكومة الايرلندية خططا لتطبيق إصلاحات دولية للمساعدة في تجنب الشركات متعددة الجنسيات من الضرائب.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن خريطة طريق ضرائب الشركات التي طال انتظارها تكشف كيف ومتى سوف تعمل الخطط الايرلندية وفقا لإصلاحات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بشأن التهرب الضريبي ونقل الأرباح وتوجيهات الاتحاد الأوروبي لمكافحة التهرب الضريبي.

وكانت إيرلندا قد تعرضت لانتقادات بسبب نسبة الضرائب على الشركات لديها التي تقدر بـ 12.5%، والتي تعتبر إيجابية بالنسبة لشركات مثل آبل، التي تتخذ من إيرلندا مقرا لها.

وقال وزير المالية باسكال دونوهو في مستهل عرضه للخطة، الأربعاء، إن "إيرلندا تتعرض للانتقاد بسبب طريقة استخدام شركات متعددة الجنسيات لنظامنا الضريبي في هياكلها الضريبية لاستغلال عدم التوافق بين عدة دول وفجوات في إطار الضرائب الدولي".

وطالب دونوهو بوضع اتفاقية دولية بحلول عام 2020 بشأن نظام ضريبي للشركات الرقمية.

وجاء في الخطة أن إيرلندا سوف تتخذ الخطوات النهائية للتصديق على اتفاقية ضريبية بحلول نهاية 2018، كما أنها سوف تعلن عن قواعد بشأن الشركات الأجنبية العام المقبل.

وأضافت الخطة أن إيرلندا ملتزمة باستمرار إقرار نسبة ضرائب على الشركات تقدر بـ 12.5%.

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