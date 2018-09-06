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الرئيسية | خارج الحدود | الكويت توقف أنشطة شركة طيران محلية لـ3 أشهر

الكويت توقف أنشطة شركة طيران محلية لـ3 أشهر

الكويت توقف أنشطة شركة طيران محلية لـ3 أشهر
هسبريس - متابعة
الخميس 06 شتنبر 2018 - 02:50

قررت الكويت، الأربعاء، تعليق رخصة المشغل الجوي لشركة خطوط "طيران الوطنية" لمدة ثلاثة أشهر بعد إلغاء العديد من رحلاتها.

وقالت وزير الدولة لشؤون الإسكان ووزير الدولة لشؤون الخدمات الكويتية الدكتورة جنان بوشهري اليوم إن التعليق سيكون كليا.

وكانت إدارة الطيران المدني قد هددت الشركة بتعليق عملها وإلغاء ترخصيها في حال لم تعدل أوضاعها قبل الخامس من سبتمبر الجاري.

وأعلنت الشركة عن توقف تشغيلها بشكل مؤقت لحين حل أزمة نقص الطائرات لديها.

وسبق للشركة أن أعلنت إفلاسها عقب الأزمة المالية العالمية قبل خمس سنوات، ثم عادت للتشغيل منذ نحو سنة تقريباً، وقد واجهت وضعاً صعباً في الأسابيع الأخيرة بسبب إلغاء رحلاتها.

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