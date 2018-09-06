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كُتّاب وآراء
ألمانيا تدعم المشروعات البحثية بـ15 مليار يورو
تعتزم الحكومة الألمانية تعزيز مكانة ألمانيا في المنافسة الدولية في المجال التكنولوجي بدعم المشروعات البحثية بمليارات اليورو، وذلك بعدما أقر مجلس الوزراء الألماني، الأربعاء، "استراتيجية التكنولوجيا المتطورة 2025".
وكان التحالف المسيحي، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكي الديمقراطي اتفقا في معاهدة الائتلاف الحاكم على تطوير الاستراتيجية السابقة الخاصة بهذا المجال.
ومن المقرر ضخ 15 مليار يورو في دعم البحث العلمي خلال هذا العام.
وأكدت وزيرة البحث العلمي الألمانية أنيا كارليسك أن الهدف الرئيسي هو أن تكون هذه الأبحاث ذات أهمية للمواطنين، وقالت: "إننا نعزز التضافر المجتمعي بالتوجه إلى رغبات المواطنين"، موضحة أن هذه الأبحاث يتعين أن تدعم على سبيل المثال مكافحة الأمراض السرطانية.
وذكرت الوزيرة أن الأبحاث المتعلقة باللدائن القابلة للتحلل بيولوجيا من الممكن أن تساهم في الحد من تلوث البحار بالمواد البلاستيكية.