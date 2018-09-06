"فيسبوك" تقاضي "بلاك بيري" بسبب براءة اختراع

هسبريس - د.ب.أ

رفعت شركة "فيسبوك" دعوى قضائية ضد شركة "بلاك بيري ليمتد" بتهمة سرقة براءة اختراع، في تصعيد للمعركة القانونية بين الشركتين.

وذكرت وكالة بلومبرغ أن "فيسبوك" قدمت دعوى من 118 صفحة، إلى محكمة سان فرانسيسكو الاتحادية، اتهمت فيها "بلاك بيري" بسرقة تكنولوجيا الرسائل الصوتية الخاصة بها.

وتسعى "فيسبوك" للحصول على تعويضات لم تحددها.

وفي مارس ، رفعت "بلاك بيري" دعوى أمام محكمة اتحادية في لوس أنجليس اتهمت فيها عملاق التواصل الاجتماعي بالتعدي على براءات اختراع خاصة بها للرسائل عبر الهاتف المحمول.

وقالت الشركة إن "فيسبوك" استخدمت بشكل غير مصرح به تكنولوجيا خاصة بـ"بلاك بيري" في الرسائل الفورية لخدمات الدردشة على "فيسبوك" "ماسنجر" و"واتساب ماسنجر" و"إنستغرام".