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كُتّاب وآراء
الرئيس ماكرون يعلن خطة لمحاربة الفقر في فرنسا
بعد صيف صعب وأرقام استطلاع سيئة للرأي بشأن شعبيته ، يعتزم الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون الاعلان عن قرارات جديدة تتعلق بالقضايا الاجتماعية.
وقال الوزير الأول، إدوار فيليب، بعد اجتماع حكومي إن ماكرون سيعلن عن خطة حول مكافحة الفقر الأسبوع المقبل وخطة لتحسين خدمات المستشفيات الأسبوع بعد القادم.
لكن فيليب بالغ أيضا في الاصلاحات الاقتصادية والضريبية للرئيس الذي ينتمي لتيار الوسط ، قائلا إنها تهدف لإيجاد فرص عمل للعاطلين وتحسين صافي الدخل بعد خصم الضرائب.
وبشكل خاص، تنتقد المعارضة اليسارية مرارا ماكرون المؤيد لرجال الأعمال، بوصفه "رئيس الاثرياء"، ودائما ما تظهر استطلاعات الرأي أن الأغلبية تصف سياساته بأنها "غير عادلة".
وكانت شعبية ماكرون قد سجلت تراجعا جديدا بلغ 31 بالمئة في استطلاع أجرته مؤسسة "أفتوب" لاستطلاعات الرأي ونشرته يوم الثلاثاء صحيفة "باري ماتش".