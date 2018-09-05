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كُتّاب وآراء
فرنسا تتحفظ على طائرة جزائرية بسبب الكوليرا
وضع 147 راكبا وأفراد طاقم طائرة قادمة من مدينة وهران الجزائرية بالحجر الصحي في مطار مدينة بيربينيا، جنوب شرقي فرنسا، للاشتباه في وجود عدوى الكوليرا، حسبما صرحت مصادر من المطار لوكالة (إفي).
ويتابع جهاز الوقاية المدنية في هذه المدينة الوضع ويقدم الرعاية للركاب، وفقا للمصادر ذاتها.
وكانت الجزائر قد أعلنت عن ظهور وباء الكوليرا مطلع غشت الماضي، بعد اكتشاف 74 حالة ووفاة مريضين حتى الآن.
واتبعت فرنسا إجراءات مراقبة في المطارات، فيما طلبت وزارة الخارجية إلى المسافرين باتخاذ الحذر.