أكبر تنظيم لرجال الأعمال بالجزائر يدعم بوتفليقة

هسبريس - متابعة

دعا أكبر تنظيم لرجال المال والأعمال بالجزائر، الأربعاء، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للترشح لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة ربيع 2019.

وجاء ذلك في بيان لمنتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية، توج اجتماعا لمكتبه التنفيذي، تلقت الأناضول نسخة منه.

وقال البيان، ندعو الرئيس بوتفليقة، "إلى الاستمرار في الحكم بالترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2019".

وأضاف أن الدعوة جاءت بالنظر إلى "وطنيته وتضحياته من أجل الجزائر".

ودخلت الولاية الرئاسة الرابعة لبوتفليقة، عامها الأخير، إذ وصل الحكم في 1999، وفاز قبلها بثلاث ولايات متتالية.

ومن المرجح أن تنظم انتخابات رئاسية بالجزائر في أبريل أو ماي 2019.

وسابقا أطلقت عدة أحزاب ومنظمات موالية دعوات لبوتفليقة من أجل الترشح لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة القادمة.

وصدرت هذه الدعوات من حزبي الائتلاف الحاكم (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي)، والاتحاد العام للعمال وأحزاب صغيرة، إلى جانب قيادات في الزوايا (طرق صوفية) وتنظيمات لطلاب الجامعات.

وبالمقابل تدعو أحزاب وشخصيات معارضة، بوتفليقة، إلى عدم الترشح لولاية خامسة، بسبب متاعبه الصحية.

ولم يعلن بوتفليقة، حتى الآن، موقفه من دعوات من أجل ترشحه لولاية خامسة.