24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:01
|13:31
|17:01
|19:51
|21:08
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- ميناء طنجة الجديد يرسم ملامح الحداثة في وجه "عروس الشمال"
- الحرف اللاتيني في الأمازيغية والتركية والكردية والفيتنامية
- قانون "فاتكا" يدخل حيز التنفيذ .. الأبناك المغربية تخضع لأمريكا
- التغييرات الرقمية تهدد صمود "مهنة النساخ" في المحاكم المغربية
- توقعات "الأرصاد الجوية" لطقس اليوم الأربعاء
دراسة تربط فشل المشاريع التنموية بعدم استقرار التحالفات السياسية (5.00)
الحق في التعليم والحماية الأممية لمبدأ المساواة والمجانية (5.00)
الدخول المدرسي يتحول إلى احتفالية بتلاميذ مقاطعة يعقوب المنصور (5.00)
"اليونيسف" تدخل على خط قضية خديجة ضحية الاغتصاب الجماعي (5.00)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
أكبر تنظيم لرجال الأعمال بالجزائر يدعم بوتفليقة
دعا أكبر تنظيم لرجال المال والأعمال بالجزائر، الأربعاء، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، للترشح لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة المقررة ربيع 2019.
وجاء ذلك في بيان لمنتدى رؤساء المؤسسات الاقتصادية، توج اجتماعا لمكتبه التنفيذي، تلقت الأناضول نسخة منه.
وقال البيان، ندعو الرئيس بوتفليقة، "إلى الاستمرار في الحكم بالترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2019".
وأضاف أن الدعوة جاءت بالنظر إلى "وطنيته وتضحياته من أجل الجزائر".
ودخلت الولاية الرئاسة الرابعة لبوتفليقة، عامها الأخير، إذ وصل الحكم في 1999، وفاز قبلها بثلاث ولايات متتالية.
ومن المرجح أن تنظم انتخابات رئاسية بالجزائر في أبريل أو ماي 2019.
وسابقا أطلقت عدة أحزاب ومنظمات موالية دعوات لبوتفليقة من أجل الترشح لولاية خامسة في انتخابات الرئاسة القادمة.
وصدرت هذه الدعوات من حزبي الائتلاف الحاكم (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي)، والاتحاد العام للعمال وأحزاب صغيرة، إلى جانب قيادات في الزوايا (طرق صوفية) وتنظيمات لطلاب الجامعات.
وبالمقابل تدعو أحزاب وشخصيات معارضة، بوتفليقة، إلى عدم الترشح لولاية خامسة، بسبب متاعبه الصحية.
ولم يعلن بوتفليقة، حتى الآن، موقفه من دعوات من أجل ترشحه لولاية خامسة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
ذلك شأن داخلي، أما أن ينتظروا آراء المغاربة و يعاكسون مواقفهم بمنطق "شاور و خالف " فهذا الأمر يجعل موقف التحفظ هو الخيار الأمثل.