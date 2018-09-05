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كُتّاب وآراء
الملك عبد الله: الكونفدرالية "خط أحمر" للأردن
اعتبر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني ابن الحسين أن موضوع الكونفدرالية (مع فلسطين) خط أحمر بالنسبة لبلاده.
جاء ذلك خلال لقائه، الأربعاء، عددًا من المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.
ونقلت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، قبل بضعة أيام، عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه قال، خلال لقاء مع نشطاء من اليسار الإسرائيلي، إن جاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومستشاره، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، جيسون غرينبلات، طرحا عليه إنشاء دولة كونفدرالية مع الأردن.
ووفق الصحيفة العبرية، فإن "عباس أكد أنه سيوافق على ذلك -في حالة واحدة فقط- هي إذا قبلت إسرائيل بأن تكون جزءًا من الكونفدرالية".
وقال الملك عبد الله: "نسمع كل عام عن موضوع الكونفدرالية، وجوابي، كونفدرالية مع مين؟ هذا خط أحمر بالنسبة للأردن".
وتابع "الكل يعلم موقف الأردن القوي والشجاع في هذا الموضوع، وليس عندي خوف في هذا الاتجاه".
ومضى مخاطبًا المتقاعدين والمحاربين العسكريين القدامى "كان لي الشرف أن أخدم معكم، وبدأت مسيرتي العسكرية في لواء 40/ لواء الله، وليس عندي خوف من أي مؤامرة على الأردن من وضع القضية الفلسطينية".
وأعاد الملك عبد الله التأكيد على أن "موقف الأردن ثابت وراسخ وأنه لا بديل عن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، وأي طرح خارج هذا الإطار لا قيمة له".
وشدد على أن "تاريخ الأردن في الدفاع عن القضية الفلسطينية والقدس ثابت ومعروف، وقدمنا التضحيات من أجلها، وستبقى جهودنا مكرسة لدعم الأشقاء الفلسطينيين".
ولفت عاهل الأردن إلى تحسن الأوضاع على حدود بلاده مع سوريا والعراق. مؤكدًا تواصل العمل على إعادة فتح الحدود الشمالية، وسط تنسيق مع العراق.