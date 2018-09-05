24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

05/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3207:0113:3117:0219:5221:09
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. استضافة مثليين توقف بث قناة فضائية في مصر (5.00)

  2. دراسة تربط فشل المشاريع التنموية بعدم استقرار التحالفات السياسية (5.00)

  3. الحق في التعليم والحماية الأممية لمبدأ المساواة والمجانية (5.00)

  4. الدخول المدرسي يتحول إلى احتفالية بتلاميذ مقاطعة يعقوب المنصور (5.00)

  5. "اليونيسف" تدخل على خط قضية خديجة ضحية الاغتصاب الجماعي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | زلزال بـ6.7 درجات يضرب "هوكايدو" شمال اليابان

زلزال بـ6.7 درجات يضرب "هوكايدو" شمال اليابان

زلزال بـ6.7 درجات يضرب "هوكايدو" شمال اليابان
هسبريس - متابعة
الأربعاء 05 شتنبر 2018 - 22:05

ضرب زلزال قوي جزيرة هوكايدو، شمال اليابان، مساء اليوم الأربعاء (الساعة الثالثة صباح غد الخميس بالتوقيت المحلي).

وقالت هيئة الارصاد اليابانية إن الزلزال كان على عمق 40 كيلومترا تحت الأرض بحسب هيئة الاذاعة والتليفزيون اليابانية

وأضافت الهيئة أنه لا يوجد خطر من حدوث موجات عالية (تسونامي).

ولم تشر هيئة الاذاعة والتليفزيون اليابانية إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.