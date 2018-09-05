زلزال بـ6.7 درجات يضرب "هوكايدو" شمال اليابان

هسبريس - متابعة

ضرب زلزال قوي جزيرة هوكايدو، شمال اليابان، مساء اليوم الأربعاء (الساعة الثالثة صباح غد الخميس بالتوقيت المحلي).

وقالت هيئة الارصاد اليابانية إن الزلزال كان على عمق 40 كيلومترا تحت الأرض بحسب هيئة الاذاعة والتليفزيون اليابانية

وأضافت الهيئة أنه لا يوجد خطر من حدوث موجات عالية (تسونامي).

ولم تشر هيئة الاذاعة والتليفزيون اليابانية إلى وقوع خسائر بشرية أو مادية.