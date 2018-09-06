24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
06/09/2018
الأيام القادمة
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:33
|07:01
|13:31
|17:01
|19:51
|21:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
- الهند تلغي تجريم ممارسة الجنس بين المثليين
- الحرف اللاتيني في الأمازيغية والتركية والكردية والفيتنامية
- توقيف مهاجرين متورطين في التهجير السري بالناظور
- "الاستقلال" يؤيد الخدمة العسكرية ويرفض المساس بمجانية التعليم
- قانون "فاتكا" يدخل حيز التنفيذ .. الأبناك المغربية تخضع لأمريكا
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
قتلى ومفقودون في زلزال "هوكايدو" باليابان
الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:40
لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم، وبقي أكثر من 30 آخرين في عداد المفقودين بعد زلزال قوي ضرب جزيرة هوكايدو شمالي اليابان في وقت مبكر، اليوم الخميس، وتسبب في انهيارات أرضية وانقطاع التيار الكهربي ونقص إمدادات المياه، حسبما ذكر الإعلام المحلي والحكومة.
وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية بأن هناك 33 شخصا آخرين في عداد المفقودين في جزيرة هوكايدو، كما أسفر الزلزال عن إصابة أكثر من 200 شخص.
وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تم تسجيل الدرجة السابعة القصوى على مقياس شدة الزلازل في اليابان في بلدة أتسوما.