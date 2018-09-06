قتلى ومفقودون في زلزال "هوكايدو" باليابان

هسبريس - متابعة

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم، وبقي أكثر من 30 آخرين في عداد المفقودين بعد زلزال قوي ضرب جزيرة هوكايدو شمالي اليابان في وقت مبكر، اليوم الخميس، وتسبب في انهيارات أرضية وانقطاع التيار الكهربي ونقص إمدادات المياه، حسبما ذكر الإعلام المحلي والحكومة.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية بأن هناك 33 شخصا آخرين في عداد المفقودين في جزيرة هوكايدو، كما أسفر الزلزال عن إصابة أكثر من 200 شخص.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تم تسجيل الدرجة السابعة القصوى على مقياس شدة الزلازل في اليابان في بلدة أتسوما.