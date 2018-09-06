24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0113:3117:0119:5121:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحق في التعليم والحماية الأممية لمبدأ المساواة والمجانية (5.00)

  2. "اليونيسف" تدخل على خط قضية خديجة ضحية الاغتصاب الجماعي (5.00)

  3. مكتب السلامة يطمئن بخصوص نفوق بغال في وزان (5.00)

  4. بوشتى الشارف ينفي تعذيبه (5.00)

  5. بعد خفض ثمن الحليب .. نشطاء يلوّحون بمقاطعة منتوجات باهظة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | قتلى ومفقودون في زلزال "هوكايدو" باليابان

قتلى ومفقودون في زلزال "هوكايدو" باليابان

قتلى ومفقودون في زلزال "هوكايدو" باليابان
هسبريس - متابعة
الخميس 06 شتنبر 2018 - 10:40

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم، وبقي أكثر من 30 آخرين في عداد المفقودين بعد زلزال قوي ضرب جزيرة هوكايدو شمالي اليابان في وقت مبكر، اليوم الخميس، وتسبب في انهيارات أرضية وانقطاع التيار الكهربي ونقص إمدادات المياه، حسبما ذكر الإعلام المحلي والحكومة.

وأفادت هيئة الإذاعة اليابانية بأن هناك 33 شخصا آخرين في عداد المفقودين في جزيرة هوكايدو، كما أسفر الزلزال عن إصابة أكثر من 200 شخص.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه تم تسجيل الدرجة السابعة القصوى على مقياس شدة الزلازل في اليابان في بلدة أتسوما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.