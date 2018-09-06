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كُتّاب وآراء
الهند تلغي تجريم ممارسة الجنس بين المثليين
أصدرت المحكمة العليا الهندية، اليوم الخميس، حكما تاريخيا بإلغاء تجريم ممارسة الجنس بين المثليين، لتلغي بذلك المادة 377 من قانون العقوبات الهندي.
وكانت المادة 377 التي تم إقرارها عام 1862 تنص على أن " الاتصال الجنسي ضد نظام الطبيعة مع رجل أو سيدة أو حيوان" يعد جريمة تصل عقوبتها للسجن عشرة أعوام.
ويجرم القانون المثلية، حتى إذا كانت الممارسات الجنسية بين المثليين تتم بمنأى عن الأنظار.
وعلى الرغم من أن بضعة أشخاص فقط تم حبسهم وفقا لهذا القانون، إلا أن المنتقدين يقولون إن الشرطة وآخرين يستخدمونه لإيذاء المثليين والسحاقيات والمتحولين.
وخلصت المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة برئاسة ديباك ميسرا رئيس المحكمة العليا إلى أن المادة 377 فيما يتعلق بتجريمها للممارسات الجنسية بين المثليين تعتبر غير دستورية، وذلك بحسب ما قاله المحامي براناف براكاش الذي كان حاضرا بالمحكمة.
مع ذلك قالت المحكمة إن ممارسة الجنس مع الحيوانات، الذي كان منصوصا عليه أيضا في المادة 377، سوف يبقى عملا إجراميا.
واجتمع نشطاء وأشخاص مثليون خارج المحكمة واحتضنوا بعضهم، وبكى الكثير منهم لدى إعلان الحكم.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (7)
قال رسول الله صل الله عليه وسلم
اني تركتم على المحجة البيضاء لايزيغ عنها الاهالك الا وهو الاسلام
اما ان من اقطمها شواذ واما انها تسعى لاثارة البلبلة واستنهاض الفئة المدافعة عن هذا الوباء في بلاد الاسلام.
و لقد بين العلم ان المثلية ليس اختيار الشخص و لاكن ر غما عنه
و لاكن نحن في ديننا عوض ان نبحث و ندرس لا. نجلدهم
فالجلد و الرجم و ضر ب الرقاب و قطع اليد من ابتكاراتنا الخلاقة و العضيمة
فلا عجب اننا قمامة العالم المتحضر