24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0113:3117:0119:5121:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الحق في التعليم والحماية الأممية لمبدأ المساواة والمجانية (5.00)

  2. "اليونيسف" تدخل على خط قضية خديجة ضحية الاغتصاب الجماعي (5.00)

  3. مكتب السلامة يطمئن بخصوص نفوق بغال في وزان (5.00)

  4. بوشتى الشارف ينفي تعذيبه (5.00)

  5. بعد خفض ثمن الحليب .. نشطاء يلوّحون بمقاطعة منتوجات باهظة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | الهند تلغي تجريم ممارسة الجنس بين المثليين

الهند تلغي تجريم ممارسة الجنس بين المثليين

الهند تلغي تجريم ممارسة الجنس بين المثليين
هسبريس - د.ب.أ
الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:15

أصدرت المحكمة العليا الهندية، اليوم الخميس، حكما تاريخيا بإلغاء تجريم ممارسة الجنس بين المثليين، لتلغي بذلك المادة 377 من قانون العقوبات الهندي.

وكانت المادة 377 التي تم إقرارها عام 1862 تنص على أن " الاتصال الجنسي ضد نظام الطبيعة مع رجل أو سيدة أو حيوان" يعد جريمة تصل عقوبتها للسجن عشرة أعوام.

ويجرم القانون المثلية، حتى إذا كانت الممارسات الجنسية بين المثليين تتم بمنأى عن الأنظار.

وعلى الرغم من أن بضعة أشخاص فقط تم حبسهم وفقا لهذا القانون، إلا أن المنتقدين يقولون إن الشرطة وآخرين يستخدمونه لإيذاء المثليين والسحاقيات والمتحولين.

وخلصت المحكمة المؤلفة من خمسة قضاة برئاسة ديباك ميسرا رئيس المحكمة العليا إلى أن المادة 377 فيما يتعلق بتجريمها للممارسات الجنسية بين المثليين تعتبر غير دستورية، وذلك بحسب ما قاله المحامي براناف براكاش الذي كان حاضرا بالمحكمة.

مع ذلك قالت المحكمة إن ممارسة الجنس مع الحيوانات، الذي كان منصوصا عليه أيضا في المادة 377، سوف يبقى عملا إجراميا.

واجتمع نشطاء وأشخاص مثليون خارج المحكمة واحتضنوا بعضهم، وبكى الكثير منهم لدى إعلان الحكم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - سعد الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:30
الشواذ و اللواطيين و السحاقيات , حثالة المجتمع. لن نستسيغ ونتبنى المصطلاحت الترطيبية كالمثليين. إذا كانوا مثل الحيوانات فنحن بشر , و الحيوانات لا تلوط ولا تساحق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
2 - RACHID الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:32
المهم ليس عندنا و القضاء في الهند له الحق أن يقرر ما يشاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - مغربيه الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:33
عبده الابقار والفاران ماذا تنتضر منهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
4 - المد الخطير الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:35
الحمد لله على نعمة الإسلام
قال رسول الله صل الله عليه وسلم
اني تركتم على المحجة البيضاء لايزيغ عنها الاهالك الا وهو الاسلام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
5 - مغربي حر الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:36
قريبا سيتم الغاؤه بالمغرب والمسؤول هنا هم الجمعيات الحقوقية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
6 - مراكشي الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:36
لماذا تهدف هسبريس من اثارة مثل هذه الاحداث المنافية للفطرة السليمة في بلد مسلم ????
اما ان من اقطمها شواذ واما انها تسعى لاثارة البلبلة واستنهاض الفئة المدافعة عن هذا الوباء في بلاد الاسلام.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
7 - هيلامو الخميس 06 شتنبر 2018 - 11:47
نحن في ديننا نجلدهم عوض ان ندرس الحالات
و لقد بين العلم ان المثلية ليس اختيار الشخص و لاكن ر غما عنه
و لاكن نحن في ديننا عوض ان نبحث و ندرس لا. نجلدهم
فالجلد و الرجم و ضر ب الرقاب و قطع اليد من ابتكاراتنا الخلاقة و العضيمة
فلا عجب اننا قمامة العالم المتحضر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.