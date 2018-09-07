24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0213:3117:0019:5021:06
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. وزير الداخلية الألماني: الهجرة أمّ جميع المشاكل (5.00)

  2. الشروع في "تدريج" لغة التعليم..مؤامرة أو مغامرة؟! (5.00)

  3. فضيحة تدفع جامعة فاس إلى حذف اختبارات شفوية (5.00)

  4. فريق برلماني يدعو إلى تسبيق أجرة شتنبر لفائدة الموظفين العموميين (5.00)

  5. رئيس مجلس النواب يجتمع برؤساء الفرق البرلمانية (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | المسؤولية البيئية والاجتماعية تلاحق شركة "بيربري"

المسؤولية البيئية والاجتماعية تلاحق شركة "بيربري"

المسؤولية البيئية والاجتماعية تلاحق شركة "بيربري"
هسبريس - رويترز
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 04:43

قالت شركة بيربري البريطانية للسلع الفاخرة إنها لن تحرق بعد الآن منتجات غير مباعة تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الإسترلينية أو تستخدم الفرو الطبيعي في مجموعاتها وذلك بعد موجة غضب من ملفها البيئي.

وقالت الشركة صاحبة العلامة التجارية، التي من المقرر أن تنتج أول مجموعة أزياء لها تحت قيادة مصممها الجديد ريكاردو تيشي، إنها ملتزمة بأن تكون أكثر مسؤولية من الناحية الاجتماعية والبيئية، وذلك بعد إقرارها بحرق بضائع بقيمة 28.6 مليون جنيه إسترليني في عامها المالي الماضي.

وقالت أيضا إنها ستتبع علامات راقية أخرى مثل فيرساتشي وجوتشي وكذلك ستيلا مكارتني رائدة الموضة التي تراعي الجوانب الأخلاقية في التوقف عن استخدام الفرو الطبيعي في مجموعات الأزياء مثل فراء الأرانب والثعالب وحيوان المنك والراكون الآسيوي.

وقال المدير التنفيذي ماركو جوبتي "الفخامة الحديثة تعني أن نتحلى بالمسؤولية مسؤولين من الناحيتين الاجتماعية والبيئية... هذا الاعتقاد جوهري لدينا في بيربري وأساسي لنجاحنا في الأمد الطويل".

ويعمل جوبتي على تعديل وضع العلامة التجارية لتصبح أكثر فخامة ويعلق آماله على تيشي، نجم جيفنشي السابق الذي صمم أزياء لبيونسيه ومادونا، لإحداث التحول في دار الأزياء البريطانية المتميزة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.