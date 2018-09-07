المسؤولية البيئية والاجتماعية تلاحق شركة "بيربري"

هسبريس - رويترز

قالت شركة بيربري البريطانية للسلع الفاخرة إنها لن تحرق بعد الآن منتجات غير مباعة تقدر قيمتها بملايين الجنيهات الإسترلينية أو تستخدم الفرو الطبيعي في مجموعاتها وذلك بعد موجة غضب من ملفها البيئي.

وقالت الشركة صاحبة العلامة التجارية، التي من المقرر أن تنتج أول مجموعة أزياء لها تحت قيادة مصممها الجديد ريكاردو تيشي، إنها ملتزمة بأن تكون أكثر مسؤولية من الناحية الاجتماعية والبيئية، وذلك بعد إقرارها بحرق بضائع بقيمة 28.6 مليون جنيه إسترليني في عامها المالي الماضي.

وقالت أيضا إنها ستتبع علامات راقية أخرى مثل فيرساتشي وجوتشي وكذلك ستيلا مكارتني رائدة الموضة التي تراعي الجوانب الأخلاقية في التوقف عن استخدام الفرو الطبيعي في مجموعات الأزياء مثل فراء الأرانب والثعالب وحيوان المنك والراكون الآسيوي.

وقال المدير التنفيذي ماركو جوبتي "الفخامة الحديثة تعني أن نتحلى بالمسؤولية مسؤولين من الناحيتين الاجتماعية والبيئية... هذا الاعتقاد جوهري لدينا في بيربري وأساسي لنجاحنا في الأمد الطويل".

ويعمل جوبتي على تعديل وضع العلامة التجارية لتصبح أكثر فخامة ويعلق آماله على تيشي، نجم جيفنشي السابق الذي صمم أزياء لبيونسيه ومادونا، لإحداث التحول في دار الأزياء البريطانية المتميزة.