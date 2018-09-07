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الرئيسية | خارج الحدود | جنوب السودان تعوض موظفات الإغاثة المغتصبات

جنوب السودان تعوض موظفات الإغاثة المغتصبات

جنوب السودان تعوض موظفات الإغاثة المغتصبات
هسبريس - رويترز
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 01:48

قضت محكمة عسكرية في جنوب السودان، الخميس، بسجن عشرة جنود بتهم اغتصاب موظفات إغاثة أجنبيات وقتل صحفي في هجوم على فندق في العاصمة جوبا عام 2016، كما أمرت الحكومة بدفع تعويضات للضحايا.

وكان الهجوم على فندق تيران في جوبا أحد أسوأ الهجمات على موظفي الإغاثة الأجانب منذ انزلق جنوب السودان إلى الصراع في 2013.

ويحاكم في القضية 11 جنديا لكن أحدهم أطلق سراحه بسبب عدم كفاية الأدلة ضده.

وقالت المحكمة إن على الحكومة دفع أربعة آلاف دولار لكل ضحية تعرضت للاغتصاب.

كما أمرت الحكومة بتقديم 51 رأس ماشية لأقارب الصحفي المحلي الذي قتل في الهجوم. ومن المقرر أن يحصل مالك الفندق أيضا على تعويض عن الدمار والنهب الذي حدث بفندقه.

وينظر للقضية على نطاق واسع على أنها اختبار لرغبة حكومة الرئيس سلفا كير في مساءلة الجيش الذي يواجه اتهامات منذ مدة طويلة بارتكاب انتهاكات حقوقية واسعة.

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