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كُتّاب وآراء
حفرة تقود إلى سرقة مجهورات ثمينة في الصين
قام لصوص بسرقة مجوهرات بقيمة 6 ملايين يوان (850 مليون سنتيم) من متجر جنوبي الصين عبر تنفيذ حفرة في الأرضية استطاعوا أن يصلوا منها إلى داخل المتجر.
وأفادت صحيفة (ساوث تشينا مورنينغ بوست) بأن السرقة تمت في بلدة لايبين بمقاطعة جوانشي جنوبي الصين، دون أن يلتفت لها الحراس الذين كانوا خارج المتجر.
وتمكن اللصوص من الدخول إلى قبو المبنى ومنه حفروا حفرة حتى وصلوا إلى المتجر الواقع بالطابق الأول، وفقا لمدير المتجر.
كما قام اللصوص بتعطيل كاميرات المراقبة عبر قطع الكابلات الكهربائية لذا لم يتم حتى الآن التأكد من عددهم.
وتوخى اللصوص الحذر لدرجة أن الحراس لم يلتفتوا لهم بينما كانت أضواء المتجر منارة، إذ يتم الإبقاء عليها مضاءة لمزيد من الأمان.