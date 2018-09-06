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كُتّاب وآراء
بريطانيا تحمل بوتين مسؤولية قضية سكريبال
اتهم وزير الدولة لشؤون الأمن في بريطانيا، بن والاس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمسؤولية عن هجوم نوفيتشوك في إنجلترا، نظرا لأن حكومته هي التي "تدير وتمول" المخابرات العسكرية (GRU) التي تنسب إليه لندن هذا الاعتداء.
وفي مقابلة مع (بي بي سي راديو 4)، أكد والاس أن بوتين يتحمل المسؤولية "في نهاية المطاف"، نظرا لأنه "رئيس الاتحاد الروسي وحكومته تدير وتمول المخابرات العسكرية -GRU- عبر وزير دفاعها".
وقال "لا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يقول إن بوتين لا يسيطر على الدولة"، مضيفا أنه لاحظ أن الرئيس الروسي "محاطا" بعملاء سابقين وحاليين من (GRU).
وأكد والاس أن بريطانيا ستستخدم كل ما لديها من أجل "مواجهة الأفعال الروسية الحاقدة"، مبرزا أن هذا الأمر يجري بالفعل لكن "على الطريقة البريطانية" التي أكد أنها "تتم وفقا للقانون وبشكل راق".
وأعلنت الشرطة البريطانية أنها حددت هوية المشتبه في تورطهما بمحاولة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مارس/آذار الماضي بساليسبوري جنوب غربي إنجلترا باستخدام غاز الأعصاب "نوفيتشوك"، وأكدت أنهما عميلان بجهاز المخابرات العسكرية الروسية.
ورفضت موسكو اتهامات لندن وأكدت أنها ليست البلد الوحيد الذي يمتلك "القدرات التقنية" و"الخبرة" و"الدوافع" لاستخدام هذا الغاز.