24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

06/09/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:3307:0113:3117:0119:5121:08
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو المطلب الأكثر أولوية في رأيك؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. فضيحة تدفع جامعة فاس إلى حذف اختبارات شفوية (5.00)

  2. فريق برلماني يدعو إلى تسبيق أجرة شتنبر لفائدة الموظفين العموميين (5.00)

  3. رئيس مجلس النواب يجتمع برؤساء الفرق البرلمانية (5.00)

  4. إصدار جديد .. "قانون الثقافة بالمغرب" (5.00)

  5. "الجيل الجديد" لمراحيض البيضاء .. مكلفة ومجانية وذاتية التنظيف (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | خارج الحدود | بريطانيا تحمل بوتين مسؤولية قضية سكريبال

بريطانيا تحمل بوتين مسؤولية قضية سكريبال

بريطانيا تحمل بوتين مسؤولية قضية سكريبال
هسبريس - إفي
الخميس 06 شتنبر 2018 - 20:40

اتهم وزير الدولة لشؤون الأمن في بريطانيا، بن والاس، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالمسؤولية عن هجوم نوفيتشوك في إنجلترا، نظرا لأن حكومته هي التي "تدير وتمول" المخابرات العسكرية (GRU) التي تنسب إليه لندن هذا الاعتداء.

وفي مقابلة مع (بي بي سي راديو 4)، أكد والاس أن بوتين يتحمل المسؤولية "في نهاية المطاف"، نظرا لأنه "رئيس الاتحاد الروسي وحكومته تدير وتمول المخابرات العسكرية -GRU- عبر وزير دفاعها".

وقال "لا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يقول إن بوتين لا يسيطر على الدولة"، مضيفا أنه لاحظ أن الرئيس الروسي "محاطا" بعملاء سابقين وحاليين من (GRU).

وأكد والاس أن بريطانيا ستستخدم كل ما لديها من أجل "مواجهة الأفعال الروسية الحاقدة"، مبرزا أن هذا الأمر يجري بالفعل لكن "على الطريقة البريطانية" التي أكد أنها "تتم وفقا للقانون وبشكل راق".

وأعلنت الشرطة البريطانية أنها حددت هوية المشتبه في تورطهما بمحاولة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا في مارس/آذار الماضي بساليسبوري جنوب غربي إنجلترا باستخدام غاز الأعصاب "نوفيتشوك"، وأكدت أنهما عميلان بجهاز المخابرات العسكرية الروسية.

ورفضت موسكو اتهامات لندن وأكدت أنها ليست البلد الوحيد الذي يمتلك "القدرات التقنية" و"الخبرة" و"الدوافع" لاستخدام هذا الغاز.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.