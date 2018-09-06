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الادعاء الكوري الجنوبي يطالب بحبس الرئيس السابق
الخميس 06 شتنبر 2018 - 13:07
طالب الادعاء الكوري الجنوبي بحبس الرئيس الأسبق لي ميونغ باك لمدة 20 عاما، إذا تمت إدانته بارتكاب تهم فساد.
وقال الادعاء، اليوم الخميس، إنه سوف يطلب من محكمة سول الجزئية تغريمه 15 مليار وون ( 13.3 مليون دولار).
وكان قد تم اتهام ميونغ باك (76 عاما)، الذي شغل منصب الرئيس في الفترة من 2008 إلى 2013، في أبريل الماضي بارتكاب 16 تهمة تشمل الرشوة والتهرب الضريبي وإساءة استخدام السلطة وانتهاك قوانين الانتخابات والاختلاس. ونفى ميونغ باك هذه التهم.
ومن المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها في أكتوبر المقبل.
وكان قد صدر حكم بحبس خليفة لي، الرئيسة "باك كوين هيه" في أبريل الماضي بالسجن 24 عاما لإدانتها بارتكاب عدة تهم منها إساءة استخدام السلطة والرشوة وتسريب أسرار الدولة.