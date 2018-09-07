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مدينة نيوزيلاندية تسعى إلى منع القطط المنزلية
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 04:06
تسعى مدينة واقعة في جنوب نيوزيلاندا إلى منع جميع القطط المنزلية في قرية أوماوي من أجل الحفاظ على الحيوانات المحلية المهددة بالانقراض.
ووفق ما نقلته صحيفة "هافينتون بوسط" في نسختها الفرنسية، فإن الاقتراح قدم من طرف مجلس البيئة في نيوزيلاندا ولم يحصل بعد على الموافقة النهائية.
ويهدف هذا المقترح إلى حماية الحياة البرية في القرية الصغيرة التي يعيش فيها عدد من الطيور النادرة والزواحف، التي تكون هدفاً للقطط.
وإذا تم تطبيق هذا القانون، سيتم فرض حظر تجوال القطط في القرية، وأكثر من ذلك سيكون على ملاكها تنفيذ إخصاء في حق القطط ووضع رقاقة صغيرة تحمل معلومات عنها.