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الرئيسية | خارج الحدود | منظمة تنتقد رفض "النهضة الإسلامية" المساواة في الإرث بتونس

منظمة تنتقد رفض "النهضة الإسلامية" المساواة في الإرث بتونس

منظمة تنتقد رفض "النهضة الإسلامية" المساواة في الإرث بتونس
هسبريس - متابعة
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 01:15

انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش رفض حزب "النهضة" الإسلامي والغالبية البرلمانية في تونس الإصلاحات الاجتماعية التي اقترحتها لجنة رئاسية وتنص على المساواة في الإرث.

واقترحت لجنة الحريات الفردية والمساواة في يونيو الفائت إصلاحات اجتماعية، منها إلغاء تجريم المثلية الجنسية والمساواة بين الرجل والمرأة في الإرث. وواجهت هذه المقترحات رفضا شديدا من قبل منظمات دينية.

وأعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي منتصف غشت الفائت تقديم مشروع قانون للمساواة في الإرث للبرلمان.

وقال رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني، أواخر غشت في تصريح لفرانس برس، إن حزبه "سيناضل من أجل إعطاء المرأة حقها في الميراث"، ولكن في إطار الدستور.

وأوضح الهاروني أن حزبه ينتظر النص الصحيح لمشروع القانون ليتخذ موقفه.

وفي بيان وقعه الهاروني أكد مجلس الشورى "التمسك بنظام المواريث كما ورد في النصوص القطعية في القرآن والسنة، وعبرت عنه مجلة الأحوال الشخصية"؛ القانون الذي ينص على أن الرجل يرث ضعف ما ترثه المرأة.

وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان الخميس "إن الرفض الرسمي الذي جاء في 26 غشت 2018 من حزب النهضة، أحد الأحزاب السياسية الرئيسية في تونس، لمبادرة رئاسية لإقرار المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الميراث، يشكّل ضربة لحقوق المرأة في البلاد".

وقالت آمنة القلالي، مديرة مكتب تونس في هيومن رايتس ووتش، إن "رفض حركة النهضة لهذا المقترح هو بمثابة خيانة لحقوق التونسيات"، منددة بـ"بيانات غير محددة" للحزب متعلقة بموقفه من المساواة في الميراث.

وأضافت القلالي أن "رفض حركة النهضة لهذا المقترح يعيق كذلك تصدر تونس لمكانة ريادية في هذا المجال في العالم العربي"، داعية "التقدميين في النهضة إلى أن يطالبوا بوضع حد لهذه القرارات الرجعية التي لا تنتصر لحقوق المرأة".

وينص مشروع القانون المقترح من قبل الرئيس التونسي على أن تكون المساواة مبدأ عاما مع إمكان ألا يعتمدها المواطنون لأسباب دينية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - Ex ben الجمعة 07 شتنبر 2018 - 01:32
الكل يريد الوصول على ظهر المرأة ، ديرو ا سيدي استفتاء ديموقراطي من مع القانون ومن ضده !!!
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6
2 - عزيز الجمعة 07 شتنبر 2018 - 01:36
لماذا هذه المنظمات قلما تتحدث أو توصي بإصلاحات اقتصادية بينما تركز جهودها في تدمير ما تبقى من الأخلاق و القيم...
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7
3 - ياسين الجمعة 07 شتنبر 2018 - 01:36
جميل أتمنى أن نرى أحزاب علمانية في المغرب لنتقدم فنحن في أمس الحاجة لها لأن أغلب شعبنا يسهل عليه الضحك من طرف أصحاب اللحيا، محاولات تونس لتصبح دولة مدنية الأن قطعا نقدر أن نقول أصبحت مفخرة الدول في شمال افريقيا التي سترمي بعقيدة البدو لكي يعود لموطنه الأصلي الجزيرة العربية، تحية لتونس أما الإسلام فأنا لا أراه قد كرم المرأة بل أمرها بالتستر و الرجل لا و اعتربها بلا شخصية مجرد تابع لزوجها و يجب عليها ان تطيعه و من حقه ضربها و تلعنها الملائكة إذا لم تلبي الرغبة الجنسية لزوجها، و شهادتها نصف شهادة الرجل !!
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-15
4 - هبتكاني الجمعة 07 شتنبر 2018 - 01:46
إذا كانت تونس تعتبر نفسها دولة إسلامية فهناك أية صريحة بخصوص الإرث (للذكر مثل حظ الإنثيين) وإن كانت العكس فكل شيئ مباح لها وسلام
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2
5 - ملاحظ مر من هنا الجمعة 07 شتنبر 2018 - 01:49
جاء الاسلام غريبا و سيعود غريبا ، عندما رخص لجمعيات حليقات الرؤوس في دول المغرب العربي فالقادم اسواء ،خصوصا المغرب و تونس ، لاحظوا معي انكم لن تجدوا ولا واحدة تغطي شعرها ، ولا واحدة فيها راءحة الجمال فقط غربان بشعر منتوف ، تشماءز النفوس عند النظر اليهن .
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2
6 - عبداللطيف المغربي الجمعة 07 شتنبر 2018 - 01:53
تونس البلد الصغير.منبع مصائب الامة العربية.فمنها خرج ما يسمى ( بالربيع العربي ).الذي خرب دولا واسقط ارواحا عديدة.وشتت اسرا.فمنذ الملحد بورقيبة وتونس الصغيرة تلعب ادوارا شيطانية تعتقد انها ستأخذ الريادة من دول عرببة اكبر منها.اليوم انهت تونس جميع مشاكلها الاجتماعية من فقر وامية وتخبط سياسي.لتتفرغ لشرع الله بدعوى المساواة.مع ان الله خالق الذكر والانثى سوى بينهما.اما هذه المنظمة اامشبوهة فأناشد جميع الدول الاسلامية ان تقاطعها وتغلق مكاتبها.فأية وقاحة ان تتدخل هذه المنظمة في دين يعتنقه اكثر من مليار انسان.وفي كل الأحوال سيصيب الخراب نونس الصغيرة مستقبلا....وما ربك بغافل عما يفعله الظالمون.صدق الله العظيم.ويمهل ولا يهمل يا شياطين تونس الصغيرة.
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-1
7 - mosi. الجمعة 07 شتنبر 2018 - 02:01
ايات الارث واضحة و محكمات..كلنا نتفق ان اياث الارث لا جدال ولا تأويل فيها..فهي قطعية..
لكن هل الاسلام يتوقف على ايات الارث...
في الجاهلية لم تكن المرأة ترث..بل كانت تورث..كان اذا مات احدهم وترك زوجة يحق لأخيه او احد من عائلته ان يرثها اما يبقيها ضمن حريمه أو يبيعها...
اتى الإسلام فأحدث ثورة لصالح المرأة..الزوجة و الابنة والاخت..و جعلهن يرثن مع الرجال...
بجعل القرآن الكريم الرجال قوامون على النساء..فرض الله على الرجال ان يصرفوا على نسائهم..رغم ان الآية هناك من فسرها تفسيرا اعم بأن أوجب على الاخوة النفقة على اخواته البنات الى ان يتزوجن وإن لم يتزوجن يبقين تحت نفقات الذكور الى ان يمتن...
عنذما نطالب بإبقاء آية الإرث كما هي فيجب ان تبقى ما يرتبط بها من قوامة الرجل على المرإة في الشرع...
اما و ان الوقت الحاضر الرجل يجبر زوجته ان تقتسم معه مصاريف البيت..( دون ان نسمع من يصرخ بوجوب تطبيق آية الرجال قوامون على النساء..).. فإنا شخصيا ارى ظلما بينا و واضحا و إحتقارا و إذلالا و إستغلالا بئيسا للمرأة في المجتمع الحالي...والله سبحانه وتعالى قال..يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي فلا تجعلوه بينكم..
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8 - الوسن الجمعة 07 شتنبر 2018 - 02:02
لكم ربكم ولنا ربنا اين هي الحرية والعدالة والحقوق الفردبة والهوية التي يجيب أن تحترم النهضة لا تمثل الا شريحة عريضة من التونسيين تقول لا لتشىريع تقاسم الإرث بين الجنسين بالتساوي . الشعب يريد عمل وحقوق وعدالة وكرامة ....أما مسألة الإرث فقومو باستفتاء شعبي والنتيجة ستكون الرفض أن كانت هناك ديمقراطية حقيقية .
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