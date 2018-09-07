قرصنة بيانات زبناء الخطوط الجوية البريطانية

هسبريس من الرباط

تعرضت شركة الخطوط الجوية البريطانية لعملية سرقة معطيات البطاقات البنكية لزبنائها، في حادثة وصفها رئيس الشركة بأنها "أسوأ عملية اختراق منذ 20 عاما".

وأوضحت الخطوط الجوية البريطانية، في بيان لها على موقعها الإلكتروني، أنه تم اختراق بيانات حوالي 380 ألف بطاقة بنكية للدفع خلال الفترة ما بين الـواحد والعشرين من غشت والـخامس من شتنبر الجاري للزبناء الذين استخدموا موقع الإنترنت الخاص بالشركة، أو تطبيق الهاتف المحمول الخاص بها لإجراء عملية الحجز.

وأفادت الشركة البريطانية بأنها أبلغت الشرطة والسلطات المعنية بالحادث، وتواصلت مع الزبناء المتضررين؛ كما دعت الزبناء، المحتمل تضررهم من العملية، إلى الاتصال بوكالاتهم البنكية ومصدري بطاقات الائتمان الخاصة بهم، لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أموالهم.

وأكدت الشركة في البيان ذاته أن الاختراق قد تم حله، وأن موقعها على الإنترنت أصبح يعمل بشكل طبيعي، معربة عن أسفها الشديد للاضطراب الذي سببه هذا النشاط المجرم، حسب ألكس كروز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة.