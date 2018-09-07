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طوق أمني إسرائيلي استعدادا لرأس السنة العبرية
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 16:34
أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة، فرض طوق أمني على الضفة الغربية وقطاع غزة على خلفية الاحتفالات برأس السنة العبرية "روش هاشانا".
وسيسمح خلال أيام الطوق الأمني بعبور الحالات الإنسانية والطبية بناء على موافقة منسق اعمال الحكومة في المناطق الفلسطينية، بدءا من مساء غد السبت وحتى مساء الثلاثاء. ويمكن للفلسطينيين الذين يحملون تصاريح عمل مواصلة دخول إسرائيل.
وكثيرا ما تغلق إسرائيل المعابر الحدودية في الأعياد اليهودية، قائلة التدابير مطلوبة لأسباب أمنية.
وتحل رأس السنة العبرية العام الجاري من مساء بعد غد الأحد إلى مساء الثلاثاء المقبل.