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الرئيسية | خارج الحدود | الجيش النيجيري يقتل 14 عنصرا من "بوكو حرام"

الجيش النيجيري يقتل 14 عنصرا من "بوكو حرام"

الجيش النيجيري يقتل 14 عنصرا من "بوكو حرام"
هسبريس - متابعة
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 14:43

ذكر الجيش النيجيري، الجمعة، أن الجنود قتلوا 14 عنصرا من جماعة بوكو حرام وأنقذوا 21 مدنيا خلال مداهمة في شمال شرق نيجيريا.

وقال المتحدث باسم الجيش تيكساس شوكو، في بيان إن المدنيين كانوا قد تم اختطافهم ، أمس الأول الأربعاءـ في كمين نصبته بوكو حرام لحافلة في بلدة بولكا في ولاية بورنو.

وبعد يوم، بحسب شوكو، رصد الجنود وداهموا مخبأ لبوكو حرام في قرية أمداجا مادتشي القريبة حيث كان المدنيون المختطفون محتجزين.

وأفاد المتحدث بأن من بين الذين تم إنقاذهم 11 طفلا وست نساء وأربعة رجال.

وتشكل بوكو حرام تهديدا ثابتا للمجتمعات في شمال شرق البلاد وشنت هجمات أيضا في دول تشاد والنيجر والكاميرون المجاورة.

وقُتل عشرات الآلاف من الأشخاص على يد جماعة بوكو حرام في المنطقة منذ عام 2009، وفر حوالي 5ر2 مليون شخص من ديارهم.

وتريد بوكو حرام فرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية.

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