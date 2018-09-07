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الرئيسية | خارج الحدود | الوضع في سوريا يجمع بوتين وأردوغان وروحاني

الوضع في سوريا يجمع بوتين وأردوغان وروحاني

الوضع في سوريا يجمع بوتين وأردوغان وروحاني
محمد شيخ يوسف من طهران*
الجمعة 07 شتنبر 2018 - 13:30

انطلقت القمة الثلاثية لقادة الدول الضامنة لمسار أستانة، في العاصمة الإيرانية طهران، بمشاركة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مع نظيريه الروسي فلاديمير بوتين، والإيراني حسن روحاني.

وبحسب المركز الإعلامي لرئاسة الجمهورية التركية، فإن برنامج لقاءات الزعماء تبدأ بلقاء يجمع الرئيس أردوغان مع نظيره الإيراني عقب وصوله المنتظر إلى طهران بعد الظهر.

وبعد ذلك يصل الرئيس الروسي قادمًا من موسكو، وتبدأ القمة الثلاثية عند الساعة 14:30 بتوقيت طهران (10:00 تغ)، وتستمر ساعة، يتم الانتقال بعدها للمؤتمر الصحفي.

وسيبحث الزعماء الثلاثة الأزمة السورية بكامل تفاصيلها، وسيركّزون على آخر المستجدات وعلى رأسها الأوضاع في محافظة إدلب، والخطوات الواجب الإقدام عليها من أجل تحقيق الانتقال السياسي في سوريا.

وينتظر أن يلتقي القادة بعد المؤتمر الصحفي مع المرشد الإيراني علي خامنئي، قبيل أن يختتم أردوغان زيارته لإيران والعودة إلى العاصمة التركية أنقرة.

وعقدت الوفود الفنية للدول الثلاثة أمس اجتماعات تقنية من أجل إعداد البيان الختامي للمؤتمر، ووضع اللمسات الأخيرة عليه.

كما التقى أمس وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، مع نظيره الإيراني جواد ظريف في طهران، كما يتواجد رئيس الاستخبارات التركية هاكان فيدان في إيران للمشاركة في الاجتماعات.

ويرافق أردوغان في زيارته، وزيري الدفاع خلوصي أكار، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، ورئيس دائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية، فخر الدين ألتون.

وعُقدت القمة الثلاثية الأولى بين زعماء تركيا وروسيا وإيران في 22 نوفمبر 2017، بمدينة سوتشي الروسي، بينما جرت الثانية بالعاصمة التركية أنقرة في 4 أبريل الماضي.

وأكد الزعماء الثلاثة في القمتين على أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

*وكالة أنباء الأناضول

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