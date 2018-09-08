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كُتّاب وآراء
الممثل مستر بين: لست من المعجبين بأعمالي
قال الممثل البريطاني روان أتكينسون الشهير بشخصية "مستر بين" الكوميدية، إنه ليس من المعجبين بأعماله ، ولا يشاهد أفلامه أبدا بعد الانتهاء من تصويرها.
وأضاف أتكينسون /63 عاما/ في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إنه "بشكل عام ليس من المعجبين بأعماله".
وتابع :"لذلك فإنه إذا كان ذلك ممكنا فلا أحاول أن أشاهد أفلامي بمجرد الانتهاء من تصويرها " ، وأشار إلى أنه من الممكن أن يستثني من ذلك فيلمه الأخير "جوني إنجليش سترايكس أجين".
ويروي الفيلم الكوميدي، الذي يبدأ عرضه في دور السينما في أكتوبر قصة عميل استخبارات بريطاني تم استدعاؤه للعمل ،بعد التقاعد بعد أن كشفت جريمة قرصنة على الانترنت هويات جميع عملاء الاستخبارات في الدولة.
ولم يكن أتكينسون قد أدى دور البطولة في أي من الأفلام منذ أعوام ، ولكنه أثار الاهتمام الإعلامي الشهر الماضي عندما دافع عن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون فيما يتعلق بتصريحات حول البرقع ،أو غطاء الجسم بالكامل والحجاب الذي ترتديه المسلمات .
كان جونسون قد كتب في صحيفة (تليجراف)، تعليقات شبه فيها النساء المسلمات اللاتي يرتدين البرقع، بلصوص البنوك او صناديق البريد بالشوارع،مما قد عرضه لانتقادات من قبل الكثيرين داخل وخارج الحزب، من بينهم رئيسة الوزراء المحافظة، تيريزا ماي.